Il Segreto dopo ben dodici stagioni è andato in onda per l'ultima volta in Spagna due giorni fa. Il finale a dir poco emozionante con la morte dei personaggi storici, ovvero Francisca e Raimundo, ha però, lasciato delusi i fan della soap opera. L'ultima puntata, infatti, non ha risolto alcuni dei misteri della soap come ad esempio quello relativo alla indimenticata Pepa. Molti fan, infatti, si sono chiesti se fosse viva oppure no ed inoltre non si è ben capito quali altri personaggi siano morti nell'esplosione che ha colpito Puente Viejo e che ha ucciso la Montenegro e l'Ulloa.

Il Segreto: Marta e Adolfo fuggono via insieme

Le anticipazioni sul finale de Il Segreto, rivelano che Emilia confesserà ai suoi cari di avere una malattia terminale mentre il violento Ramon picchierà la povera Marta fino al punto di provocarle un aborto. La ragazza sarà sconvolta a causa del triste avvenimento mentre sua madre, donna Begoña dopo aver scoperto che è stato Ramon a far perdere il bambino a sua figlia, lo ucciderà senza pietà. Rosa accecata dalla gelosia cercherà di far ricadere la colpa su Adolfo, ma il suo piano fallirà miseramente ed il giovane fuggirà via da Puente Viejo insieme a Marta mentre lei e sua madre verranno rinchiuse in una clinica psichiatrica.

Il Segreto, ultima puntata: Francisca e Raimundo muoiono, ma si amano in eterno

Il finale de Il Segreto ci racconta che don Filiberto diventa uno dei nemici più acerrimi di donna Francisca ed in un momento di completo delirio, provocherà un'esplosione che distruggerà l'intera Puente Viejo e causerà la morte di moltissimi abitanti.

Tra loro ci saranno anche Raimundo che morirà sul colpo e donna Francisca, la quale prima di esalare l'ultimo respiro, ricorderà tutte le persone che ha amato e tutte quelle che invece ha odiato o semplicemente usato per raggiungere i suoi scopi. Subito dopo, si trasformerà nella voce narrante della soap opera e guiderà il pubblico verso la scoperta del vero segreto di Puente Viejo, ovvero l'amore tra lei e Raimundo.

I telespettatori, infatti, vedranno il fantasma della Montenegro aggirarsi per la Villa seguita da quello dell'amato marito e rivelerà che si ameranno per sempre, perché solo chi ha amato per davvero, vivrà per sempre nel luogo in cui è stato davvero felice.

Il Segreto, il finale ha deluso i fan: troppi misteri irrisolti

Se la dimensione onirica della fine di Puente Viejo ha sicuramente emozionato i fan da un lato, dall'altro il finale così costruito, li ha un po' delusi, in quanto si aspettavano che alcuni misteri venissero risolti come quello relativo all'amatissima Pepa. I telespettatori continuano a chiedersi se la levatrice scomparsa nel nulla, sia ancora viva oppure no. Inoltre non è chiaro chi oltre a Francisca e Raimundo abbia perso la vita nell'esplosione mentre la fuga di Marta e Adolfo e la reclusione di Rosa e donna Begoña in un nosocomio psichiatrico lascia in realtà aperta la porta ad un ritorno in tv della soap con nuove storie incentrare su questi personaggi.