C’è tanta attesa da parte dei telespettatori per rivedere la celebre soap opera Il Paradiso delle Signore, che al momento continua ad occupare Rai 1 con le repliche della quarta stagione. Le anticipazioni degli appuntamenti non ancora registrati rivelano che ci saranno due graditi ritorni nel set dello sceneggiato. Oltre all’attrice Magdalena Grochowska che ha rivestito il ruolo della manipolatrice Flavia Brancia di Montalto, i fan rivedranno anche Ernesta, la zia di Silvia Cattaneo. Mentre per la madre di Ludovica (Giulia Arena) si prevedono dei sviluppi interessanti, anche Pia Engleberth, cioè l’interprete dell’anziana parente della moglie di Luciano, ha confermato la sua presenza nelle trame.

L’attrice ha detto la sua sul ruolo che riveste alla seguente maniera: “Si tratta di una ricca borghese, eccentrica e dal carattere polemico, destinata a conquistare sempre più spazio nelle nuove puntate”.

Magdalena Grochowska annuncia il suo ritorno nel set de Il Paradiso delle Signore

Le riprese delle nuove puntate della fiction Il Paradiso delle signore sono state interrotte in modo momentaneo a causa dell'emergenza sanitaria. Il pubblico in questi mesi ha fatto la conoscenza di Flavia Brancia di Montalto, la madre di Ludovica che dice di attendere un figlio da Riccardo (Ernico Oetiker).

In questi giorni, l’attrice Magdalena Grochowska ha avuto modo di parlare della sua esperienza nella soap opera rilasciando un’intervista a 'TvSoap'. Per cominciare, ha dichiarato che per lei è stato divertente interpretare una donna sola che fa di tutto per proteggere se stessa e la figlia. Riguardo alla possibilità di rivederla in futuro nella serie televisiva, la Grochowska ha affermato: “Assolutamente sì.

Tornerà. Avrei dovuto girare a marzo, ma ciò ha coinciso con lo stop delle riprese, ragion per cui non è stato possibile andare sul set per i nuovi episodi”. L’attrice si è lasciata andare a delle dichiarazioni più dettagliate rivelando che Flavia, dopo aver dimostrato di riuscire a non farsi sottomettere dalla contessa Adelaide (Vanessa Gravina), potrebbe farla pagare ad Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

La zia di Silvia Cattaneo farà ancora parte della soap

Nel frattempo sul web continuano a circolare spoiler sui nuovi episodi che, salvo imprevisti, dovrebbero debuttare sulla rete ammiraglia Rai tra settembre e ottobre 2020. Oltre al ritorno della Brancia di Montalto, che con molta probabilità tornerà in scena in occasione delle nozze di Riccardo e Ludovica, farà ancora parte del cast anche la zia Ernesta. E’ stata l’interprete di quest’ultima, l’attrice Pia Engleberth, a far sapere sulle pagine del settimanale ‘Vero’ che avrà più spazio nella celebre fiction: “Ho cercato di caratterizzare Ernesta con sentimenti diversi.

E’ polemica ma anche simpatica. Sono contenta abbia entusiasmato il pubblico a casa”. Inoltre, la new entry che avrebbe dovuto finanziare la costosa operazione di Federico, ha sottolineato che lei ed Ernesta, pur avendo caratteri opposti, sono simili per il senso dell’umorismo. Infine, tra le tante novità, si evince che Marta Guarnieri (Gloria Radulescu), dopo aver fatto il possibile per diventare madre, prenderà in considerazione di adottare una bambina con il marito Vittorio Conti (Alessandro Tersigni). Federico Cattaneo (Alessandro Fella) invece, dopo essersi sottoposto ad un nuovo intervento avrà il risultato sperato, visto che recupererà l’uso delle gambe.