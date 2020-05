Giovedì 7 maggio andrà in onda alle ore 21:30 la terza puntata di Vivi e Lascia Vivere, la fiction di Rai 1 che vede Elena Sofia Ricci nei panni di protagonista. Come abbiamo potuto vedere alla fine del secondo appuntamento è stata proprio Laura Ruggero ad appiccare il fuoco alla capanna del marito, prima di tornare a Napoli per cominciare una nuova vita.

La donna, pur di non dire ai figli che Renato non solo aveva un'altra famiglia ma che aveva deciso di non vedere mai più ne' lei ne' i ragazzi, ha raccontato che il coniuge è deceduto.

Nel terzo appuntamento di Vivi e Lascia Vivere vedremo come la verità rischi di venire a galla.

Negli episodi del 7 maggio Laura rimarrà profondamente delusa da Toni

Negli episodi in onda il 7 maggio vedremo che Laura e Toni (interpretato da Massimo Ghini) si avvicineranno sempre di più: i due condividono un triste passato che però, come si è visto nella seconda puntata, ha portato la protagonista a non fidarsi completamente dell'uomo.

Tuttavia per il bene dell'attività di street food la Ruggero ha deciso di accettare l'aiuto di Toni e di diventare sua socia.

Nel terzo appuntamento di Vivi e Lascia Vivere la ex coppia si vedrà molto frequentemente a causa della società. Laura crederà nel cambiamento dell'uomo e tra i due ci sarà un riavvicinamento. Toni sarà davvero cambiato?

Purtroppo Laura rimarrà nuovamente delusa: la donna scoprirà che il suo socio è una persona poco pulita e per questa ragione deciderà di allontanarlo da lei e dalla sua famiglia.

Nel terzo appuntamento di Vivi e Lascia Vivere Giada si avvicinerà alla verità

Giada, come abbiamo visto nel secondo appuntamento di Vivi e Lascia Vivere, sentendosi incompresa dalla madre è andata via di casa. La giovane continuerà a lavorare nel locale come cubista ma purtroppo avrà una brutta esperienza proprio sul posto di lavoro.

Inoltre del tutto casualmente scoprirà che c'è qualcosa di poco chiaro riguardo alla morte del padre: come si può vedere anche dal promo mandato in onda dalla Rai, la ragazza scoprirà che non esiste alcun certificato di morte che attesti il decesso del genitore.

La figlia di Laura parlerà di quanto scoperto con un suo caro amico, il quale le consiglierà di affrontare sua madre. Riuscirà la protagonista a confessare la triste verità ai figli?

Nel frattempo ci saranno delle novità per quanto riguarda Giovanni, il figlio minore della Ruggero. Dalle anticipazioni tv sappiamo che il ragazzo, dopo aver rivoluzionato la sua vita lasciando la pallanuoto, si innamorerà per la prima volta.