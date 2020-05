Vivi e lascia vivere, la fiction che vede come protagonista l'attrice Elena Sofia Ricci, sta continuando ad appassionare sempre più telespettatori su Rai 1. Gli spoiler della terza puntata, in programma giovedì 7 maggio 2020 rivelano che Laura Ruggero scoprirà che Toni non è veramente sincero come voleva fargli credere. Giada, invece, inizierà ad avere alcuni dubbi sulla morte del padre Renato. Infine, il giovanissimo Giovanni si innamorerà per la prima volta.

Gli spoiler della terza puntata di Vivi e lascia vivere: Giada va incontro a una pericolosa avventura

Le anticipazioni di Vivi e lascia vivere della terza puntata, in onda giovedì 7 maggio 2020 su Rai 1, annunciano importanti colpi di scena per la Serie TV con Elena Sofia Ricci. Scendendo nei dettagli, nel quinto episodio Laura e Toni rafforzeranno sempre di più il loro rapporto nell'ambito lavorativo e questa vicinanza li porterà ad abbandonare la loro reciproca riluttanza. Intanto, per la Ruggero ci saranno ottimi feedback per la sua nuova attività lavorativa, ragion per cui incomincerà a ingranare e ad avere ottimi risultati economici.

Giada, invece, dovrà fare i conti con una pericolosa disavventura che la vedrà coinvolta nel locale dove lavora come cubista.

Laura deve far fronte alla verità su Toni, Giada fa delle scoperte su Renato

Dagli spoiler di Vivi e lascia vivere, riguardanti il sesto episodio, si evince che Laura dovrà far fronte anche a una spiacevole verità. Infatti, la donna scoprirà che Toni non è veramente sincero come sembra.

A questo punto la Ruggero deciderà di allontanare l'uomo dalla sua famiglia e da lei.

Nel frattempo, Giada incomincerà a nutrire dei dubbi su tutto quello che fino a questo momento si era dato per certo sulla morte di suo padre Renato. Per finire, il giovane Giovanni - figlio minore di Laura - scoprirà per la prima volta cosa vuol dire innamorarsi veramente. Insomma, si preannuncia decisamente una terza puntata da non perdere per i molti telespettatori che stanno seguendo la fiction Rai, la quale già dalle prime due puntate ha registrato grandi ascolti con una media che è arrivata alla soglia del 27% di share nella fascia del prime time del giovedì sera.

In attesa della messa in onda del terzo appuntamento di giovedì 7 maggio, si ricorda che è possibile rivedere le repliche delle prime due puntate della serie in streaming online sulla piattaforma RaiPlay.