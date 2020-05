Torna lo spazio dedicato alle puntate settimanali di Il Paradiso delle signore. Al momento, stanno andando in onda le repliche degli episodi della quarta stagione perché, a causa dell'emergenza sanitaria, non è possibile girare puntate inedite. Il palinsesto televisivo prevede le puntate dal lunedì al venerdì, su Rai 1, alle 15.30. È possibile anche recuperare gli episodi gratuitamente sul sito di RaiPlay oppure tramite l'omonima applicazione per cellulari e tablet. Durante la settimana dal 25 al 29 maggio: Cesare riceverà un offerta di lavoro che spingerà Riccardo a prendere una difficile decisione, continueranno le riprese per il video promozionali dell'atelier e Marta dovrà affrontare alcuni disturbi di salute.

Ecco, nel dettaglio, cosa riserveranno gli episodi di Il Paradiso delle Signore, in onda dal 25 al 29 maggio.

Il Paradiso delle signore, puntate dal 25 al 29 maggio: Cesare vuole trasferirsi a Bari

Le repliche di Il Paradiso delle signore rivelano che Angela riverserà ancora in gravi difficoltà economiche. Marcello cercherà di aiutarla con l'affitto chiedendo alla padrona di casa di rateizzare il pagamento. Quest'ultima accetterà solo davanti all'invito del giovane di recarsi al Paradiso. Il piano sarà quello di offrirgli dei capi d'abbigliamento a prezzo scontato, con il benestare di Vittorio ovviamente.

Nel frattempo, Nicoletta riceverà una brutta notizia da parte di Cesare: l'uomo ha ricevuto un'offerta di lavoro da Luciano, che non gli consentirà di rimanere a Milano.

La coppia, infatti, si dovrà trasferire, assieme alla piccola Margherita, per recarsi a Bari.

Intanto, Roberta riceverà un messaggio da parte di un editore che si dice desideroso di pubblicare l'opera scritta da Federico. Ella sarà felicissima, ma verrà in messa in guardia da Marcello, che ha esperienza su queste cose e le consiglia di non concedere facilmente la sua fiducia.

Riccardo vuole lasciare l'Italia con Nicoletta

Le trame delle repliche degli episodi di Il Paradiso delle signore dal 25 al 29 maggio svelano che Silvia aiuterà Nicoletta a fare i bagagli per lasciare Milano. La giovane cercherà di mostrarsi felice per il nuovo lavoro di Cesare, però, in realtà, proverà tantissima sofferenza perché il suo cuore le starà urlando, in tutti i modi, di rimanere accanto al suo vero amore.

Riccardo, una volta venuto a conoscenza delle intenzioni di Cesare, proporrà a Nicoletta un piano folle: lasciare l'Italia assieme alla piccola Margherita!

Nel frattempo, Adelaide e Umberto continueranno a organizzare il loro piano per entrare in possesso del patrimonio di Flavia e Ludovica. Saranno disposti a tutti pur di non lasciarsi sfuggire questa succulenta occasione.

Trame delle puntate di Il Paradiso delle signore dal 25 al 29 maggio: Marcello aiuterà Roberta con il video

Le repliche degli episodi di Il Paradiso delle signore rivelano che Marta inizierà a sentirsi poco bene. La donna darà la colpa alla faticosa giornata appena trascorsa, ma Vittorio inizierà a pensare che la causa del malessere possa essere una gravidanza.

Marta, a questo punto, deciderà di chiamare il suo ginecologo per prendere un appuntamento e sottoporsi a una visita.

Nel frattempo, Vittorio continuerà a mandare avanti le riprese per il video promozionale del Paradiso. Paola deciderà di esibirsi in un tenero ballo assieme a suo marito Franco, ma quest'ultimo le dice che non potrà essere presente. Il malumore della 'Venere' verrà mitigato dall'iniziativa di Vittorio, che deciderà di ballare assieme a lei.

A differenza di Paola, Roberta avrà grandi difficoltà a stare davanti alla telecamera: si sentirà impacciata e imbarazzata! Per fortuna, Marcello deciderà di intervenire, riuscendo ad aiutarla.