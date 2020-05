Presto i telespettatori della serie televisiva iberica Una vita sentiranno di nuovo parlare di due personaggi che hanno lasciato un segno indelebile nella soap. Si tratta di Teresa Sierra (Alejandra Meco) e Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) che, dopo aver fatto di tutto per stare insieme, lasciarono Acacias 38 per rifarsi una nuova vita in Francia, e sfuggire dalle grinfie di Ursula Dicenta. Le anticipazioni degli episodi in programma su Canale 5 prossimamente dicono che l’amato ispettore rimetterà piede nel quartiere spagnolo dopo ben dieci anni, ma in solitaria. Lo storico protagonista dello sceneggiato rivelerà a Felipe Alvarez Hermoso (Mar Parejo) di essere tornato nel vecchio quartiere con l’intento di dare una svolta alla sua esistenza, dopo la morte della sua dolce metà.

Una Vita, spoiler: Felipe riabbraccia Mauro, Teresa è morta

Nelle puntate che i fan spagnoli hanno avuto la possibilità di seguire ad agosto 2019 e che i telespettatori italiani vedranno tra qualche settimana, ci sarà il sorprendente ritorno di Mauro San Emeterio. Quest’ultimo, dopo molti anni di assenza, riabbraccerà il suo vecchio amico Felipe, e sarà proprio con lui che si lascerà andare ad un lungo sfogo. L’ex commissario spiegherà all’avvocato per quale motivo è tornato ad Acacias 38, visibilmente deteriorato e senza la sua amata Teresa, facendogli una drammatica confessione. Per iniziare, l’Alvarez Hermoso verrà a conoscenza che il bambino che la Sierra aveva dato alla luce è morto alla nascita.

A questo punto, Mauro rivelerà al vedovo di Celia che la sua dolce metà, dopo aver deciso insieme a lui di non avere altri figli, venne uccisa da un gruppo di criminali. Scendendo nel dettaglio si scoprirà che l’insegnante perse la vita nel corso di una serata come le altre, ricevendo diversi colpi d’arma da fuoco in pieno petto, nella sua stessa abitazione quando si trovava da sola.

Il dramma di San Emeterio sconvolgerà tutti gli abitanti del paese iberico, soprattutto coloro che conoscevano Teresa. Pur facendo capire di essere ancora devastato dalla perdita della sua compianta consorte, Mauro deciderà di rimanere ad Acacias 38 per dedicarsi al lavoro.

San Emeterio alla ricerca di Marcia, Ursula rassicura Genoveva

Sin da subito l’ispettore accetterà di aiutare Felipe in una difficile impresa, ovvero quella di riuscire a ritrovare Marcia, la nuova fidanzata dell'avvocato. Della domestica brasiliana non ci sarà nessuna traccia, proprio quando l'Alvarez Hermoso avrebbe dovuto rendere pubblico il loro fidanzamento. I sospetti del vedovo di Celia e di San Emeterio si concentreranno su Ursula, ma purtroppo non avranno le prove per poterla accusare. Intanto quest’ultima rassicurerà la sua alleata Genoveva quando la vedrà turbata per il fatto che perderà l’Alvarez Hermoso, dicendole che presto finirà tutto. Nel contempo, nella cittadina iberica si aggirerà César Andrade, uno spagnolo che ha vissuto in Brasile e che ha sfruttato i suoi lavoratori.

In seguito San Emeterio, dopo aver avuto il sospetto che potrebbe esserci lo zampino del nuovo arrivato nella misteriosa scomparsa di Marcia, si introdurrà nell’appartamento dell'uomo, fingendosi un suo cliente. Purtroppo l’Alvarez Hermoso, stufo di aspettare, rischierà di rovinare il piano di Mauro.