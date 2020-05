Giorgia Palmas aspetta un bambino dal suo futuro marito Filippo Magnini. La showgirl ha dato il lieto annuncio sulla sua pagina Instagram, con una foto del pancione e della sua famiglia. Per la ex velina si tratta del secondo figlio, dopo Sofia, avuta dalla precedente relazione con il calciatore Davide Bombardini.

Lieto evento per Giorgia Palmas e Filippo Magnini: presto saranno genitori

Il campione di nuoto Filippo Magnini sta per diventare padre: la sua compagna Giorgia Palmas ha voluto condividere con i suoi follower la lieta notizia. I due fidanzati avrebbero dovuto sposarsi a marzo scorso, ma le nozze sono state rimandate a causa dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus e per i festeggiamenti ufficiali bisognerà quindi aspettare.

Sul profilo Instagram, Giorgia Palmas ha pubblicato una bella sorpresa per i suoi fan.

La showgirl sarda, infatti, ha annunciato di aspettare un bambino e lo ha fatto postando una foto che la ritrae con il pancione, circondata dalla sua famiglia: il suo futuro marito Filippo Magnini e la sua prima figlia, Sofia. "Poi arriva un giorno in cui scopri che una nuova, piccola, meravigliosa vita sta crescendo in te", ha scritto commossa la ex velina.

La felicità che traspare dalle parole di Giorgia Palmas ha subito conquistato il cuore dei follower che hanno riempito di commenti emozionati il post di oggi. In migliaia hanno fatto le proprie congratulazioni alla coppia per il nuovo arrivo in famiglia e sono stati sorpresi dal fatto che la Palmas abbia tenuto "nascosto" il pancione nelle foto precedenti, ritraendo solo la parte superiore del corpo.

Anche Filippo Magnini ha voluto condividere pubblicamente la sua gioia per la meravigliosa esperienza che sta vivendo. "Non vedo l'ora di stringerti tra le braccia e guardarti negli occhi", ha scritto l'atleta rivolgendosi al bambino in arrivo.

Magnini ha ringraziato la sua futura moglie e la figlia Sofia per le emozioni che gli regalano ogni giorno, grazie al loro amore.

Lui e Giorgia Palmas stanno insieme da due anni e si sono incontrati grazie ad Elena Barolo (testimone delle prossime nozze) e Alessandro Martorana. Tra Filippo Magnini e la piccola Sofia si è instaurato sin da subito un rapporto speciale, che non ha mai comunque invaso il ruolo di padre.

Per il campione di nuoto, in passato legato alla collega Federica Pellegrini, si tratta della prima esperienza di padre. Non è stato ancora reso noto se si tratta di un bambino o di una bambina, ma notando la rotondità del pancione di Giorgia Palmas, non bisognerà aspettare molto per conoscere il nuovo arrivo in famiglia.