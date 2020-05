Su Rai 1 continuano ad andare in onda le repliche de Il Paradiso delle Signore della seconda stagione daily. I telespettatori dovranno accontentarsi di vedere le scene già viste fino al prossimo autunno. Le trame relative alla puntata che verrà trasmessa il 13 maggio 2020, rivelano che Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), nonostante la sua grande esperienza, sarà abbastanza preoccupata. La stilista, quando Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) le chiederà di creare una nuova collezione di vestiti, se in un primo momento apparirà entusiasta, successivamente inizierà a temere di non essere in grado di svolgere il difficile compito.

Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) e Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello), invece, non potranno incontrarsi nuovamente di nascosto, a causa della signora Diamante. La madre di Cesare (Michele Cesari), quindi, giungerà nella metropoli milanese nel momento sbagliato.

Il Paradiso delle signore: Nicoletta distratta, Salvatore e Rocco litigano

Nel corso dell’11° episodio che il pubblico avrà l'occasione di rivedere mercoledì 13 maggio, sempre a partire dalle ore 15:40, Nicoletta avrà la testa fra le nuvole durante la colazione. Dalla narrazione della trama si evince che la giovane Cattaneo non ascolterà le conversazioni dei suoi familiari a causa di Riccardo: quest’ultimo sarà ancora presente nella mente della sua ex fidanzata a motivo del bacio che si sono scambiati la sera precedente.

Nel contempo Rocco avrà una piccola discussione con Salvatore: essendo un uomo del sud, infatti, non riuscirà ad accettare il fatto che le donne, invece di dedicarsi alla famiglia, stiano tutto il giorno fuori per lavorare. Dopo aver litigato con il cugino, il giovane magazziniere farà capire ancora una volta di non concepire la mentalità che si è diffusa nel capoluogo lombardo.

Il timore di Gabriella, arriva la madre di Cesare

In seguito, verrà finalmente ritrovata la merce sottratta al grande magazzino: dopo aver festeggiato, Vittorio affiderà un importante incarico a Gabriella. In particolare, il direttore Conti ordinerà alla talentuosa stilista di realizzare una nuova linea firmata paradiso.

La Rossi, temendo di non riuscire a svolgere la richiesta del suo datore di lavoro, si farà confortare da Agnese che le proporrà di darle una mano in qualità di assistente. Riccardo e Nicoletta si organizzeranno per potersi incontrare ancora una volta in segreto. Purtroppo, proprio quando tutto sembrerà procedere secondo i piani, la sorella di Federico dovrà fare i conti con un imprevisto. Nello specifico la giovane Cattaneo non riuscirà a recarsi ad un nuovo appuntamento clandestino con il suo amato, per colpa dell’improvviso arrivo della madre di Cesare a Milano.