La celebre soap opera Il Paradiso delle Signore continua ad intrattenere il pubblico, ma con le repliche della stagione in corso. I nuovi episodi, per adesso, non sono ancora in fase di registrazione a causa dell’emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese, una situazione che ha costretto gli autori dello sceneggiato a prendersi una pausa momentanea. Nella dodicesima puntata, che i telespettatori rivedranno il 14 maggio 2020, si assisterà al ritorno di Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena). L’ex fidanzata di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) si rifarà viva nella città lombarda in compagnia della madre Flavia (Magdalena Grochowska), dopo essere entrata in possesso di un ingente patrimonio.

Agnese Amato (Antonella Attili), invece, non accetterà di aiutare Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) a realizzare la nuova collezione per il lussuoso magazzino, nonostante la giovane si impegnerà per farle cambiare idea. Per la precisione, l’anziana donna si rifiuterà di dare una mano all'abile stilista per non allontanarsi troppo dalla sua famiglia.

Il Paradiso delle signore: Nicoletta e Riccardo si incontrano all’alba, Armando consola Gabriella

Le trame dell’episodio della serie tv di Rai 1 in replica e in programmazione giovedì 14 maggio 2020, raccontano come l’arrivo a sorpresa della madre di Cesare non impedirà a Nicoletta di rivedere il suo amante il giorno successivo. Quest’ultima, infatti, incontrerà Riccardo all’alba in maniera furtiva: approfitterà dell’occasione per far respirare aria buona alla figlia Margherita facendo una passeggiata mattutina.

Intanto Agnese deluderà Gabriella, quando si rifiuterà di diventare la sua assistente. Fortunatamente la stilista verrà supportata dal capo magazziniere Armando, che non appena la vedrà in preda allo sconforto totale, le farà delle confidenze sul suo passato.

Il ritorno di Ludovica, il piano di Umberto e Adelaide

Ad incoraggiare la Rossi, oltre al Ferraris, ci penseranno anche le veneri del paradiso, visto che rassicureranno la loro amica ed ex collega promettendole di starle sempre vicino. Nel frattempo, Ludovica rimetterà piede nel capoluogo lombardo al fianco della madre Flavia, appena rimasta vedova.

Umberto e Adelaide penseranno di aver trovato la soluzione giusta per risollevare le sorti della banca Guarnieri. Scendendo nel dettaglio, il padre di Riccardo e Marta, insieme alla diabolica cognata, avranno intenzione di risolvere i loro problemi economici impossessandosi dell’eredità delle Brancia di Montalto. Per concludere, il giovane rampollo dei Guarnieri e Nicoletta si lasceranno andare finalmente alla passione, dopo essersi incontrati di nascosto al paradiso.