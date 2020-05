Nella nuova stagione della fortunata serie televisiva Il Segreto, cominciata da poco su Canale 5, continueranno a esserci dei momenti di forte tensione. Negli episodi trasmessi in Spagna a novembre 2019, e che il pubblico italiano vedrà in onda prossimamente, i cittadini diranno addio a un personaggio che farà i conti con un tragico destino. A uscire di scena sarà il minatore Cosme (Antonio Equinas), dopo essersi ribellato alla padrona Isabel de Los Visos (Silvia Marsò) insieme agli altri operai. L’amico di Matias Castaneda, Alicia Urrutia, e Damian esalerà l’ultimo respiro precisamente nel capitolo numero 2.209, dopo essere stato coinvolto in un bruttissimo incidente.

Infatti a causa di una fuga di gas crollerà la miniera che la marchesa si è rifiutata più volte di far sistemare anche su invito di Iñigo Maqueda (Toni Salgado) e dei figli Tomas (Alejandro Vergara) e Adolfo (Adrian Pedraja).

Il Segreto, trame: Mauricio apprende del crollo della miniera, Matias contro Isabel

Nelle puntate italiane attuali de Il Segreto i dipendenti della miniera di Isabel de Los Visos stanno facendo di tutto per far valere i propri diritti. Le anticipazioni di ciò che succederà nelle prossime puntate della soap opera, segnalano che si verificherà una terribile tragedia. Tutto comincerà quando un’improvvisa fuga di gas causerà il crollo della miniera, che la madre di Tomas e Adolfo avrebbe dovuto mettere in sicurezza.

Il sindaco Mauricio, non appena verrà informato dell’accaduto, si recherà subito sul luogo dell'incidente, in compagnia del capitano Huertas e Matias. Quest’ultimo, avendo sostenuto i rivoltosi in tutti gli scioperi, non esiterà a far ricadere la colpa su Isabel, considerandola quindi la responsabile della sciagura.

Dopo essersi presentata nella sua miniera, la marchesa farà immediatamente ritorno a La Habana, poiché non riuscirà a sopportare il fatto di avere tutti i dipendenti contro.

Il decesso di Cosme, Damian deciso a vendicare il decesso del suo amico

La situazione si complicherà ancora di più e Inigo deciderà d'introdursi nella miniera, con l’intento di salvare gli uomini rimasti intrappolati.

Purtroppo ad avere la peggio tra tutti i minatori sarà Cosme, visto che verrà ritrovato senza vita dal capomastro. Il decesso di quest’ultimo stravolgerà soprattutto Damian, uno dei dipendenti della fabbrica di Ignacio, che sarà intenzionato a vendicarsi nel peggiore dei modi. L’operaio del Solozabal infatti, completamente affranto per aver perso il suo caro amico, arriverà a invitare i colleghi a ribellarsi ancora una volta. A impedire ai minatori di recarsi nella proprietà della de Los Visos, per bruciarla, ci penserà il capitano Huertas con il suo provvidenziale intervento. Intanto Isabel, oltre ad arrabbiarsi con Maqueda per aver contribuito al salvataggio dei feriti, non si sentirà affatto la colpevole della tragedia.

In seguito la marchesa, anche se Tomas e Adolfo non saranno d’accordo, prenderà parte al funerale di Cosme e approfitterà dell’occasione per dimostrare la sua innocenza. La nuova dark lady dello sceneggiato farà sapere a tutti coloro che saranno presenti che il giovane minatore non è deceduto per la scarsa sicurezza del cantiere, ma a causa della fuga di gas.