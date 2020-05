I fan di Temptation Island possono tirate un sospiro di sollievo: il reality andrà regolarmente in onda tra circa un mese nonostante l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. È stata Publitalia a confermare il format di Canale 5 pubblicando la lista dei programmi che Mediaset ha in palinsesto nel mese di giugno. La trasmissione che permette ad alcune coppie di testare la loro solidità, farà compagnia ai telespettatori tutti i giovedì sera per un numero di settimane che non è ancora stato precisato.

Buone notizie per i fan di Temptation Island

Maria De Filippi l'aveva anticipato in una recente intervista a Vanity Fair: la nuova edizione di Temptation Island è in fase di allestimento e, salvo cambiamenti di programma dell'ultima ora, dovrebbe andare in onda regolarmente.

A confermare questa notizia, è stata la pubblicazione del palinsesto di giugno di Canale 5, che prevede il ritorno sul piccolo schermo del reality che da qualche anno fa compagnia ai telespettatori con tante avvincenti storie.

Al momento, dunque, il format condotto da Filippo Bisciglia (ovvero la versione "Nip") è previsto che sia trasmesso sulla rete ammiraglia ogni giovedì sera in prima serata per un numero di settimane che ancora non si conosce (lo si scoprirà quando inizieranno le registrazioni in Sardegna).

L'emergenza sanitaria che ha colpito il mondo, dunque, non sta fermando le principali produzioni televisive che, passo dopo passo, stanno provando a tornare in onda nel rispetto delle regole attualmente vigenti in tutta Italia (soprattutto quella del distanziamento sociale).

Cast di Temptation Island forse messo in quarantena

Prima che venisse confermata la messa in onda della nuova edizione di Temptation Island, i principali siti d'informazione si domandavano come si sarebbe comportata la redazione con le norme di distanziamento sociale che tutti gli italiani devono rispettare.

Se qualcuno ha ipotizzato che il reality potesse essere trasmesso anche senza che i suoi protagonisti avessero dei contatti fisici, altri hanno azzardato una teoria ancora più interessante.

Dagospia, infatti, nei giorni scorsi ha fatto sapere che Maria De Filippi e il suo staff starebbero escogitando uno stratagemma per permettere al programma estivo di Canale 5 di essere trasmesso con il suo meccanismo originale.

Pare che la conduttrice voglia sposare il comportamento di altri format europei che, prima di iniziare, hanno messo in quarantena tutto il cast.

I protagonisti della nuova edizione di T.I. (sia i fidanzati/e che i single) potrebbero stare in isolamento per due settimane in una struttura scelta dalla produzione. Terminato questo periodo, si dice che cominceranno le registrazioni che il pubblico vedrà a partire dal mese di giugno ogni giovedì sera.

Temptation Island e gli altri programmi estivi di Canale 5

Le trasmissioni che sono state scelte da Mediaset per fare compagnia ai telespettatori nelle prossime settimane, sono varie: Uomini e Donne, per esempio, è tornato dal 4 maggio nella sua formula classica (quella in studio con tutti gli ospiti ma rispettando le distanze di sicurezza) e dovrebbe andare in onda almeno per un altro mese con nuove registrazioni.

Avanti un altro resterà nel preserale di Canale 5 fino alla fine di giugno, mentre Amici Speciali debutterà il 15 maggio prossimo e si concluderà con la finalissima in diretta il 5 giugno.

Confermati nel palinsesto anche Live-Non è la D'Urso la domenica e le repliche delle ultime edizioni di Tu sì que vales (il mercoledì sera) e di Ciao Darwin (ogni sabato in prima serata).