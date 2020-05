Le anticipazioni della soap opera spagnola Il Segreto riservano diverse curiosità per i fan affezionati. Nella puntata 2181 che verrà trasmessa mercoledì 6 maggio, Don Ignacio sarà desideroso di sapere il risultato dell'ispezione. Nel frattempo Rosa accetterà l'invito di Adolfo al teatro, ma sua sorella Marta non sarà molto d'accordo con la sua scelta. In seguito Ramon organizzerà la sua partenza, ma prima vorrà salutare Marta. Di seguito i dettagli degli spoiler de Il Segreto.

Spoiler Il Segreto: Don Ignacio in ansia

Nella puntata de Il Segreto che andrà in onda il 6 maggio, Don Ignacio sarà notevolmente in ansia, poiché Ramon dovrà annunciargli il risultato dell'ispezione. L'ispettore però resterà in silenzio, così Solozabal approfitterà della situazione per confidarsi e dirà all'uomo che in realtà non gli importa di ciò che deciderà la sua famiglia. Don Ignacio, infatti, sentirà di essere stato già punito con il suo trasferimento a Puente Viejo. Successivamente Solozabal e Urrutia saranno assai preoccupati, poiché saranno convinti che la fine dello sciopero sia solo un fatto provvisorio e che possa nascere una nuova rivolta all'improvviso.

Per tale ragione i due uomini decideranno di acquistare altre riserve di minerali, al fine di prepararsi al peggio.

Marta rimprovera Rosa

Rosa accetterà l'invito al teatro di Adolfo, ma verrà rimproverata da sua sorella Marta, la quale non sarà d'accordo con la decisione della donna. Secondo Marta, infatti, Rosa avrebbe dovuto chiedere il permesso a suo padre, prima di accettare la proposta del ragazzo.

Nel frattempo Ramon sarà pronto a partire, ma prima di andarsene vorrà incontrare Marta. In seguito Onesimo racconterà all'emporio le sue avventure in Germania e dirà di aver sofferto molto la mancanza della sua famiglia. Più tardi Mauricio, Don Filiberto e il Capitano Huertas si confronteranno riguardo la conclusione della rivolta. Huertas sarà estremamente convinto che i problemi non siano stati risolti e che presto possano scoppiare altre manifestazioni.

Don Filiberto, invece, penserà che i lavoratori debbano tornare subito a lavorare, poiché secondo l'uomo si lamentano troppo, mentre il sindaco vorrà essere prudente e preferirà non pronunciarsi sulla complicata questione.

Adolfo si confida con Tomas

Adolfo si confiderà con Tomas e gli racconterà che ha trascorso del tempo piacevole insieme a Marta. Tomas rimprovererà suo fratello, poiché secondo lui non è corretto che Adolfo stia flirtando con tutte e due le sorelle. In seguito Adolfo e Tomas vorranno trovare un modo per aumentare la sicurezza presso la miniera e cercheranno di convincere la loro madre Isabel.

Frattanto Alicia sarà assai indignata per il tradimento dei minatori e sarà convinta che Cosme sia il responsabile, così parlerà dei suoi sospetti a Matias. Quest'ultimo dirà alla ragazza che la cosa migliore da fare sia convincere i lavoratori a lottare, al fine di far valere i loro diritti. Successivamente Matias incontrerà Cosme, quest'ultimo si sentirà a disagio per aver negoziato alle sue spalle la fine dello sciopero, ma confesserà di aver agito in quel modo, poiché aveva paura di perdere il suo lavoro. Infine la Marchesa sarà parecchio soddisfatta e dirà a Francisca di essere riuscita a terminare la protesta grazie ai suoi consigli, mentre la Montenegro ricorderà ad Isabel di pensare ai dettagli del loro accordo.