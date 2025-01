Nelle puntate in onda dal 20 al 25 gennaio della soap opera Beautiful, Sheila sarà determinata a riconquistare il suo posto nella vita del figlio John Finnegan e si avvicinerà ancora di più a Deacon (Sean Kanan).

Sheila tenterà di rifarsi una vita accanto a Deacon

Sheila, tornata in città dopo aver salvato Kelly, crederà di aver finalmente trovato una possibilità per riavvicinarsi al figlio John. La sua intenzione sarà chiara: vorrà ottenere una seconda opportunità nella sua famiglia. A questo punto, Sheila penserà che il momento sarà giunto per costruire nuovamente il suo rapporto con il figlio, anche se Deacon non sembrerà essere dello stesso avviso.

Il suo timore, infatti, sarà che la presenza di Sheila possa compromettere la sua vita e il suo ristorante, un’attività per cui avrà faticato duramente. Nonostante ciò, Sheila non sembrerà intenzionata a mollare e cercherà di far leva sulle sue emozioni per convincere Deacon a farla restare.

Deacon sarà tormentato tra l’affetto che proverà per Sheila e la paura delle conseguenze che potrebbero derivare dalla sua presenza. Non solo la relazione con la sua ex moglie Brooke e la figlia Hope potrebbero risentirne, ma ci sarà anche la questione della sicurezza di Kelly, che scosserà tutti.

Steffy e Finn: un matrimonio in bilico

Nel frattempo, Steffy affronterà una decisione che cambierà il corso della sua vita.

Dopo aver scoperto l’incidente di Kelly e il ruolo di Sheila nel salvataggio, Steffy non riuscirà a perdonare il marito John, la cui connessione con sua madre sarà diventata un ostacolo insuperabile. Lo shock per il comportamento di Finn spingerà Steffy a mettere in discussione la solidità del suo matrimonio. In un gesto disperato, Steffy chiederà al nonno Eric di accoglierla insieme ai suoi bambini, decidendo di separarsi dal marito.

Finn, devastato, non si arrenderà e prometterà di lottare con tutte le sue forze per riconquistare Steffy. Non solo le giurerà di non voler più avere contatti con Sheila, ma si impegnerà anche a fare tutto il possibile per riavere la sua famiglia. Nonostante le sue parole, però, Steffy rimarrà irremovibile nella sua scelta, convinta che la sua sicurezza e quella dei suoi figli dipendano da una separazione definitiva da Finn.

Liam e Steffy: un legame più forte che mai

Liam, nel frattempo, sarà costretto ad affrontare la verità che avrà cercato di ignorare. Le sue emozioni per Steffy saranno ancora forti, e nonostante il suo matrimonio con Hope, non riuscirà a liberarsi del pensiero del bacio che avrà dato a Steffy durante il loro incontro a Roma. La consapevolezza che il suo cuore sarà sempre legato a Steffy spingerà Liam a confrontarsi con Wyatt, il quale lo esorterà ad affrontare la verità e ad essere onesto con se stesso. Alla fine, Liam si renderà conto di non aver mai davvero dimenticato Steffy, ma il tormento legato al suo matrimonio con Hope lo terrà prigioniero di una scelta che non riuscirà a fare.

John e Li: una conversazione difficile

In questo clima di confusione emotiva, John si ritroverà a vivere una dolorosa separazione dalla sua famiglia. La sua disperazione lo spingerà a cercare aiuto dalla madre Li, che arriverà a casa per scoprire la verità su quanto accadrà tra lui e Steffy. Li, pur con il cuore pesante, non esiterà a rimproverarlo per la sua connessione con Sheila, un legame che troverà inaccettabile. Anche se John le racconterà come Liam avrà rivelato l’abbraccio tra lui e Sheila, Li non potrà fare a meno di restare scossa dalla scelta di suo figlio di perdonare la madre, nonostante tutto il male che avrà causato.

Li, preoccupata per il futuro di Steffy, inviterà John a riflettere sulle sue azioni.

La situazione sarà delicata e la dottoressa saprà che il suo intervento potrebbe non bastare per salvare il matrimonio di suo figlio. Nonostante le parole dure di Li, John si sentirà tradito da Liam, che accuserà di aver interferito nella sua vita, ma la madre lo esorterà a non scaricare la colpa sugli altri e a prendere la responsabilità delle sue scelte.

Hope e Thomas: un legame che cresce

Hope, nel frattempo, sarà decisa a non tornare indietro. La sua carriera sarà la sua priorità, e dopo anni di sacrifici nel suo matrimonio con Liam, avrà deciso di mettere da parte i suoi sentimenti per lui. La giovane confesserà a sua madre che, da quando ha iniziato a frequentare Thomas, si sente più serena.

Brooke, pur cercando di convincerla a salvare il matrimonio con Liam, si renderà conto che la determinazione di Hope sarà ormai incrollabile. Il futuro di Liam e Hope sembrerà quindi sempre più incerto, mentre la giovane cercherà di concentrarsi sulla sua carriera e sulla sua famiglia.

Un focus sull'attore che interpreta Deacon Sharpe: Sean Kanan

Sean Kanan, nato a Cleveland il 2 novembre 1966, è l'attore statunitense che dà il volto a Deacon Sharpe in Beautiful. In carriera ha interpretato anche il personaggio di A.J. Quartermaine in General Hospital. In Italia, ha guadagnato visibilità anche grazie alla sua partecipazione a Ballando con le stelle nel 2006.

Oltre alla televisione, Kanan ha recitato nel film Karate Kid III - La sfida finale, dove interpretava il cattivo Mike Barnes, ruolo che ha ripreso poi in Cobra Kai. Ha anche avuto delle apparizioni in Sunset Beach.

Nel 2012, ha sposato la produttrice americana Michele Vega, dopo una relazione con l’italiana Adriana Verdirosi dal 2006 al 2010.