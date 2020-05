Un ex concorrente indiscussa della quarta edizione del GF Vip che ha fatto di tutto per prendere parte al cast del Reality Show, continua a far parlare di sé. Si tratta di Serena Enardu, che da quando è uscita dalla casa più seguita dagli italiani non perde l’occasione per confrontarsi con i suoi fan, attraverso i social. Nelle scorse ore l’influencer sarda con la sua solita schiettezza ha fatto capire di non aver voglia di sentire parlare di nuovo di televisione, poiché ha dichiarato di preferire il mondo digitale del web.

L'ex gieffina Serena rivela di non aver intenzione di tornare in tv

Serena Enardu, che è senza dubbio una delle protagoniste del GF Vip 4, dopo essersi ricongiunta con Pago grazie alla partecipazione al noto reality show, non smette di essere al centro dell’attenzione del gossip. Nelle ultime ore, l’ex gieffina si è raccontata a coloro che la seguono tramite una diretta sul proprio profilo Instagram. L’influencer sarda, dopo aver preso parte a Temptation Island Vip, Uomini e Donne e al programma condotto da Alfonso Signorini, pare non aver alcuna intenzione di tornare in tv.

Non appena le hanno chiesto se ha voglia di intraprendere qualche progetto per il piccolo schermo, infatti l’ex tronista ha pronunciato le testuali parole: “Non ne ho, sinceramente. Prima di entrare al Grande Fratello Vip il mio agente mi ha detto: ‘Serena, cosa vorresti fare in tv? Gli ho detto: ‘Niente, non vorrei proprio niente”. La fidanzata di Pacifico ha motivato la sua scelta, sottolineando che le piace la verità dei social poiché può mostrarsi per quello che è senza doversi truccare per forza in modo diverso.

Nonostante ciò la Enardu non ha escluso la probabilità di poter accettare qualche proposta, dicendo che se le dovesse capitare qualcosa di interessante non si tirerà indietro.

Pago ancora in isolamento fiduciario, la Enardu svela il suo peso e la sua altezza sui social

Infine l’ex gieffina ha dato delle ulteriori delucidazioni sulla momentanea distanza tra lei e Pago, ribadendo ancora una volta che non sta trascorrendo la quarantena da solo ma è in isolamento fiduciario per 14 giorni.

Sempre di recente, Serena ha intrattenuto i suoi seguaci su Instagram, condividendo un video in cui balla e pattina in casa. Nella didascalia del filmato diventato in pochissimo tempo virale, l’ex gieffina ha scritto: “Avere 43 anni e non sentirseli”. Inoltre la Enardu ha soddisfatto una curiosità dei suoi followers, che le hanno chiesto di svelare il suo peso e la sua altezza affermando: “Sono un 1,65 m. Penso di pesare ancora 52, o forse anche 53 perché secondo me un chiletto buono l’ho messo in quarantena”.