Mercoledi 20 maggio Antena 3 ha mandato in onda la puntata finale della soap opera Il Segreto. Le storie di Puente Viejo hanno accompagnato per 9 anni i telespettatori. In questo finale Donna Francisca morirà. Oltre a lei, anche Raimundo perderà la vita. Donna Francisca e Raimundo moriranno a causa di un'esplosione causata dal perfido Don Filiberto. Nel finale, Marta e Adolfo riusciranno a scappare insieme dal paese, mentre Ramon verrà assassinato per aver fatto perdere il bambino a Marta. Quest'ultimo verrà ucciso da Donna Begona che verrà rinchiusa in un sanatorio insieme a sua figlia Rosa. Emilia dal suo canto dirà a tutti di avere una malattia terminale.

Infine nei minuti finali, ci sarà la voce narrante della dark lady che svelerà il vero segreto di Puente Viejo. Mentre la donna parlerà, scorreranno sullo schermo i personaggi più importanti e amati della soap opera spagnola.

Il Segreto, spoiler: Marta e Adolfo scapperanno, Rosa verrà rinchiusa in un sanatorio

Come già rivelato nelle scorse anticipazioni, Emilia ritornerà a Puente Viejo. Quest'ultima confesserà a tutti di soffrire di una malattia gravissima. Ramon invece picchierà Marta facendole perdere il bimbo che aspettava da Adolfo. La madre di Marta, dopo aver appreso questa notizia, deciderà di uccidere Ramon. Rosa, per vendicarsi dell'amore non corrisposto di Adolfo, cercherà di far ricadere la colpa dell'omicidio su di lui.

Ma il suo piano non andrà a buon fine e Marta e Adolfo riusciranno a scappare insieme da Puente Viejo. Infine, Rosa verrà rinchiusa in un sanatorio insieme a sua madre per aver minacciato di uccidere la sorella Carolina.

Francisca Montenegro perderà la vita in un'esplosione

La dark lady Donna Francisca è a capo della setta degli Arcangeli e si farà come nemico Don Filiberto.

Quest'ultimo provocherà un'esplosione che distruggerà il paese, uccidendo la maggior parte delle persone. Raimundo morirà immediatamente, mentre Donna Francisca sopravviverà un minuto in più.

Il vero segreto di Puente Viejo

La voce della dark lady accompagnerà i telespettatori verso i minuti finali della puntata.

Quest'ultima dirà che quando si sta per morire tutta la vita passa davanti agli occhi. In quel preciso momento, scorreranno in primo piano i personaggi più famosi de Il Segreto. Dunque vedremo Pepa, Tristan, Gonzalo, Bosco, Soledad, Juan, Fernando, Maria, Hipolito e molti altri personaggi. Subito dopo la dark lady dirà che il vero segreto è sempre stato il grande ed eterno amore tra lei e Raimundo. Sullo schermo apparirà la villa in cui si vedranno le anime di Raimundo e di donna Francisca girovagare per le stanze promettendosi di rimanere uniti per sempre.