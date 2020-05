Dopo aver fatto compagnia ai telespettatori per quasi 10 anni la fortunata soap opera Il Segreto chiuderà i battenti. Mentre i fan italiani dovranno attendere circa un anno, il pubblico spagnolo il 20 maggio 2020 assisterà in prima serata alla messa in onda del gran finale in cui verrà alla luce tutto ciò che è rimasto irrisolto nelle trame. Tra i tanti avvenimenti ci sarà la distruzione della fabbrica di Ignacio Solozabal, che avverrà per mano degli arcangeli guidati da Francisca Montenegro (Maria Bouzas) all'oscuro di Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra).

Onesimo Miranar (José Gabriel Campos) oltre a trovare un lavoro invece farà breccia nel cuore di Antonita (Lucia Caraballo).

Il cugino di Hipolito e la domestica della marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò), sicuri dei loro sentimenti si sposeranno velocemente.

Il Segreto, trame Spagna: la distruzione della fabbrica di Ignacio

La serie quotidiana Il Segreto scritta da Aurora Guerra, mercoledì 20 maggio 2020 a partire dalle ore 22:45 si concluderà in modo definitivo. Gli spoiler delle ultime puntate rivelano che ci saranno tantissimi colpi di scena, e uno riguarderà una storica protagonista dello sceneggiato. In particolare, Tomas e gli altri arcangeli scopriranno finalmente l’identità della persona che si trova a capo della pericolosa setta, ovvero che si tratta di Francisca Montenegro. Quest’ultima ancora una volta dimostrerà di non essere affatto cambiata nel tempo, pur essendo stata molto amorevole nei confronti del marito Raimundo.

La darklady di Puente Viejo porterà a termine la sua vendetta nei confronti di Ignacio Solozabal, colui che le ha sottratto La Casona. Gli arcangeli su richiesta di Francisca faranno esplodere una bomba che causerà un grande caos nel quartiere iberico: nello specifico ci sarà un attentato nella fabbrica del padre di Marta, Carolina e Rosa.

Nel contempo, Emilia si vedrà costretta a far sapere ai propri cari di non essere tornata da Cuba soltanto per assistere il padre. Scendendo nel dettaglio, Marcela e Matias scopriranno che l’ex locandiera ha scoperto di avere una malattia incurabile. In seguito la moglie di Alfonso verrà ferita gravemente, quando il sindaco Alicia terrà un discorso nella piazza nel paese: quest’ultima invece verrà aggredita da alcuni uomini sconosciuti.

La morte di Ramon, Onesimo e Antonita si sposano in segreto

Nel frattempo Pablo Centeno rischierà la vita, poiché si troverà nella fabbrica di Ignacio quando verrà presa di mira dagli arcangeli. I Solozabal faranno i conti anche con un drammatico lutto che coinvolgerà Marta. Quest’ultima perderà la creatura che portava in grembo per i maltrattamenti subiti dal marito Ramon. A questo punto Doña Begoña vendicherà subito il decesso del nipote, visto che ucciderà il genero con un oggetto appuntito. Rosa approfitterà della situazione per far ricadere la colpa della morte del cognato sul marito Adolfo: per fortuna quest’ultimo verrà rilasciato dalle autorità grazie alla deposizione del suocero. Ignacio non appena si renderà conto che sua moglie e Rosa hanno bisogno di essere curate, sarà deciso a farle internare in un sanatorio austriaco.

Infine Onesimo troverà la sua dolce metà, ma la sua cerimonia nuziale con Antonita si svolgerà in segreto. Dopo essersi sposato, il nipote di Dolores si trasferirà a La Habana e diventerà il contabile della miniera.