Nonostante al momento le riprese dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore siano state interrotte a causa del Covid-19, su Rai 1 prosegue l’appuntamento con la famosa soap opera. I telespettatori attualmente stanno avendo la possibilità di poter rivedere le repliche della quarta stagione. Nel corso dell’episodio in programmazione il 20 maggio 2020, la relazione extraconiugale tra Nicoletta Cattaneo (Federica Girardello) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) rischierà di venire alla luce. In particolare i sospetti di Cesare Diamante (Michele Cesari) si faranno sempre più intensi, dato che sarà convinto che sua moglie gli stia nascondendo qualcosa.

Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) invece troverà il coraggio di affrontare il fratello, proprio per fargli sapere di averlo colto in flagrante con la figlia di Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano).

Il Paradiso delle signore: l'annuncio di Vittorio alle veneri

Le anticipazioni della 16^ puntata, in onda mercoledì 20 maggio 2020, raccontano che Vittorio e Marta continueranno a pensare alla scioccante scena vista prima di tornare a casa. Nello specifico i coniugi Conti saranno a conoscenza del fatto che Nicoletta, pur avendo sposato Cesare, non ha ancora dimenticato Riccardo, per aver sorpreso i due amanti insieme. Nel contempo i Cattaneo non faranno fatica ad accorgersi degli strani atteggiamenti della madre di Margherita.

Intanto le veneri riceveranno una bellissima notizia dal direttore Vittorio. Quest’ultimo ad inizio giornata annuncerà alle commesse che presto saranno le protagoniste del filmato promozionale del grande magazzino milanese.

Marta invita Riccardo a dimenticare Nicoletta, Cesare non si fida della moglie

In seguito Adelaide e Umberto faranno i conti con Gualtiero Mairan, un contabile che avrà il pieno controllo del patrimonio delle Brancia di Montalto. Il Guarnieri e la cognata quindi non avranno altra scelta che trovare in fretta un piano diabolico, per far allontanare Ludovica e Flavia dall’uomo di cui si fidano ciecamente.

Marta, dopo aver fatto sapere al fratello Riccardo di averlo visto baciare Nicoletta, lo inviterà a dare una svolta alla sua vita sentimentale. Nel frattempo il dottor Diamante sospetterà sempre di più della moglie, visto che arriverà a pensare che potrebbe averlo tradito. Infine Angela sarà abbastanza preoccupata sia perché non avrà i soldi necessari per pagare l’affitto alla padrona di casa nel tempo prestabilito, e a causa di una persona legata al suo passato. Inoltre la giovane cameriera del circolo continuerà a incoraggiare il fratello Marcello, per fargli mettere la testa a posto in modo definitivo.