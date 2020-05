Le vicende della soap opera spagnola Una vita, scritta da Aurora Guerra e ambientata ad Acacias 38, continuano ad appassionare. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 prossimamente e già trasmesse nella penisola iberica a causa della distanza temporale di messa in onda, ci sarà un colpo di scena. La storica protagonista Lolita Casado (Rebeca Alemany) dopo aver disprezzato Genoveva Salmeron (Clara Garrido), svelerà il motivo del suo nervosismo a Fabiana Aguado (Inma Perez Quiros). In particolare quest’ultima verrà a conoscenza che la moglie di Antonito Palacios (Alvaro Quintana) è incinta.

L'ex domestica porterà al termine la sua gravidanza, e il suo primogenito verrà battezzato con il nome di Moncho, in onore del nonno Ramon (Juanma Navas).

Una Vita, spoiler: i Palacios felici per la gravidanza di Lolita

Negli episodi andati in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE a partire da luglio 2019 e che gli italiani vedranno tra qualche settimana, Lolita farà una confessione inaspettata. Gli spoiler provenienti dalla Spagna rivelano che tutto avrà inizio quando ad Acacias 38 ci sarà parecchia tensione a causa di Genoveva Salmeron. Quest’ultima rimetterà piede nel paese iberico per vendicare il decesso del marito Samuel Alday, con la complicità del nuovo compagno Alfredo e di Ursula.

Con il passare dei giorni, la Salmeron comincerà ad essere assalita dai sensi di colpa. Nonostante ciò quest’ultima continuerà a farla pagare agli abitanti per non aver aiutato lei e il figliastro della Dicenta in passato, facendo entrare in crisi Rosina e Liberto. A questo punto la nuova darklady del quartiere farà i conti con l’ira di Lolita, che la umilierà pubblicamente per aver fatto cadere in rovina i suoi familiari.

Dopo essersi scagliata contro Genoveva per averle fatto perdere la sua latteria, la moglie di Antonito rivelerà a Fabiana di essere in dolce attesa. Ovviamente i Palacios dopo aver sofferto molto nell’ultimo periodo soprattutto per il decesso improvviso di Trini Crespo faranno dei salti di gioia, non appena sapranno che a breve arriverà un nuovo erede nella loro famiglia.

Lolita entrerà in travaglio, proprio quando avrebbe dovuto partecipare al matrimonio di Felipe e Genoveva. Intanto Ramon e la moglie Carmen per poter stare accanto alla nuora non prenderanno parte alla cerimonia nuziale come testimoni, e a sostituirli ci penseranno i coniugi Seler.

Il parto della Casado, il piccolo Moncho non smette di piangere

A causa dell’assenza di un medico, ad aiutare la nuora di Ramon a partorire senza alcuna complicazione sarà Jacinto, il cugino di Casilda. Grazie al cielo Lolita darà alla luce un bel maschietto a cui darà il nome di Moncho. Purtroppo il bambino porterà scompiglio, poiché la Casado e il marito non riusciranno a chiudere occhio. Il nuovo arrivato piangerà a dismisura, e a gran sorpresa si tranquillizzerà soltanto quando sentirà il verso delle pecore di Jacinto.

Successivamente i Palacios scopriranno che il neonato ha ereditato il pianto della famiglia della madre di Lolita. A questo punto l’ex domestica inviterà il marito ad imparare l’urlo delle pecore: questa soluzione non porterà a nulla di buono. In particolare il bambino nonostante godrà di ottima salute, non smetterà di piangere. Infine Jacinto consiglierà ad Antonito di travestirsi da pastore.