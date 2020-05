Ormai manca veramente poco per poter assistere in Spagna all'epilogo della famosa soap opera Il Segreto (El Segreto de Puente Viejo), che ha fatto compagnia al pubblico con ben 12 stagioni. Le anticipazioni degli episodi finali in programma su Antena 3 dal 18 al 20 maggio 2020 raccontano che ci sarà finalmente una svolta positiva per una storica coppia. Si tratta di Matias Castaneda (Iván Montes) e Marcela Del Molino (Paula Ballesteros), che metteranno un punto definitivo alle loro incomprensioni lasciandosi andare alla passione. Il figlio di Emilia e la moglie dopo essersi perdonati a vicenda per i rispettivi tradimenti decideranno di allargare la famiglia, e quindi di fare un altro figlio.

Il Segreto, trame Spagna ultime puntate: Donna Begoña vendica l’aborto di Marta

Tra pochissimi giorni, i telespettatori spagnoli de Il Segreto sapranno in che modo si concluderà lo sceneggiato nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Il 20 maggio 2020 sull'emittente televisiva Antena 3 verrà trasmesso l’ultimo capitolo della telenovela, e il sito iberico Mizona Tv ha svelato in anteprima ciò che succederà nelle trame. Per cominciare Donna Begoña si renderà protagonista di un orrendo delitto, poiché ucciderà il genero Ramon pugnalandolo alla gola con un fermacarte. La moglie di Ignacio si macchierà le mani di sangue, non appena sua figlia Marta perderà il bambino che aspettava proprio a causa del marito.

A questo punto Rosa cercherà di far arrestare Adolfo come responsabile del decesso del cognato, con la certezza che non abbia mai smesso di amare sua sorella. Fortunatamente il de Los Visos sfuggirà all'arresto, grazie alla testimonianza del suocero Ignacio. Quest’ultimo quando avrà la conferma che sua figlia Rosa e sua moglie non sono sane di mente, sceglierà di rinchiuderle in una casa di cura austriaca.

Prima di partire quest’ultima rinuncerà a fare del male a Carolina, grazie all'intervento della madre che riuscirà a farla ragionare. In seguito si assisterà ad un inaspettato avvicinamento tra Isabel e il Solozabal. In particolare, la marchesa verrà a conoscenza che sia Inigo e il suo defunto marito Simon Castro sono morti per mano di Jean Pierre.

Francisca a capo degli arcangeli, Matias e Marcela vogliono dare un fratello a Camelia

La madre di Adolfo e Tomas dopo aver scoperto l’orrendo inganno del suo amante francese avrà un confronto con Ignacio, con la speranza di riuscire a farsi perdonare. Purtroppo, però, quest’ultimo deciderà di prendersi del tempo per decidere se dare una nuova possibilità ad Isabel. Nel contempo nel quartiere iberico nascerà la coppia formata da Onesimo e Antonita, che dopo essersi innamorati si sposeranno in segreto. Il cugino di Hipolito non appena diventerà il marito della domestica di Isabel si trasferirà a La Habana, e si farà assumere alla miniera come contabile. I Castaneda faranno i conti con una bruttissima notizia, perché Emilia dopo aver destato parecchi sospetti confiderà a Marcela e Matias di avere una malattia terminale.

Francisca Montenegro uscirà allo scoperto dato che si rivelerà essere a capo della setta antirepubblicana degli arcangeli, nell’istante in cui ordinerà a Campuzano di sbarazzarsi di Don Filiberto. Quest’ultimo non morirà per merito di Ignacio, proprio quando l’ex scagnozzo della defunta Eulalia Castro sarà in procinto di innestare un incendio nella chiesa di Puente Viejo.

Pablo invece dopo aver fissato le nozze con la sorella di Rosa e Marta entro 15 giorni rischierà di morire, a causa dell’esplosione che si verificherà nella fabbrica del Solozabal: fortunatamente il promesso sposo di Carolina non riporterà delle gravi ferite. Infine, la vera sorpresa riguarderà Matias che dichiarerà il suo amore a Marcela, dicendole che sposarla è stata la cosa migliore che abbia fatto in tutta la sua vita.

I coniugi Castaneda dopo aver recuperato la passione che avevano perso, penseranno di comune accordo che sia arrivato il momento di dare un fratello a Camelia.