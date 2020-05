L'arrivo della famiglia Solozabal a Puente Viejo ha rappresentato una delle novità del salto temporale di quattro anni avvenuto nelle puntate italiane de Il Segreto. A movimentare le trame della soap opera sarà senza dubbio il triangolo amoroso formato da Rosa (Sara Sanz), Marta (Laura Minguell) e Adolfo de Los Visos (Adrian Pedraja). Le anticipazioni spagnole di ciò che i telespettatori potranno vedere soltanto tra qualche mese dicono che Marta, dopo aver sposato Ramon (Pablo Gomez-Pando), verrà a conoscenza che diventerà madre. Quest’ultimo purtroppo dubiterà della moglie ed esigerà di sapere dalla stessa se il figlio che aspetta è del primogenito della marchesa Isabel (Silvia Marsò).

Il Segreto, spoiler: Marta decide di allontanarsi da Adolfo per il bene di Rosa

Gli spoiler dei nuovi episodi de Il Segreto annunciano che ci sarà un'inaspettata svolta per una nuova protagonista della soap opera. Pur essendo un cugino di terzo grado di Ignacio, Ramon ha fatto capire di essere interessato a Marta. Dall'altra parte quest’ultima si prenderà una cotta per Adolfo, il fidanzato di Rosa. La giovane Solozabal deciderà di allontanarsi dal de Los Visos per non fare un torto alla sorella. Nonostante ciò Marta e il fratello di Tomas non riusciranno a separarsi visto che entrambi si renderanno conto di essere sempre più innamorati. Alla lunga il primogenito della marchesa (Isabel) andrà in confusione e apparirà sempre più indeciso dal momento che continuerà a frequentare anche Rosa.

La sorella di Carolina in dolce attesa, Ramon sospetta della moglie

Il colpo di scena si verificherà quando Marta spiazzerà tutti ed accetterà la proposta di nozze di Ramon. Ovviamente Ignacio non approverà la scelta della figlia. Con il passare dei giorni la novella sposa scoprirà di essere in dolce attesa e, dopo aver esultato di gioia per la notizia, Ramon comincerà ad avere un terribile sospetto.

Quest’ultimo arriverà a supporre che il padre della creatura che la consorte porta in grembo possa essere Adolfo quando noterà che la giovane è sempre più preoccupata ed agitata. Lo stesso de Los Visos sarà convinto di ciò per essersi lasciato andare alla passione con Marta di recente. Nel contempo Rosa non riuscirà a credere ai sentimenti della sorella nei confronti del marito.

In particolare la giovane Solozabal sarà convinta che Marta non abbia ancora dimenticato il primogenito di Isabel. Infine Ramon, stanco di porsi delle domande senza ricevere alcuna risposta, troverà il coraggio per chiedere apertamente alla donna che ha sposato se è di Adolfo il bambino che aspetta. Con i suoi silenzi la sorella di Rosa e Carolina sembrerà confermare la tesi del marito.