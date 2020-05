I telespettatori italiani della serie televisiva Una vita hanno già fatto la conoscenza di Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez). Negli episodi in programmazione su Canale 5 nelle prossime settimane, la giovane ragazza si troverà in una bruttissima situazione. Dalle anticipazioni si evince che la figlia di Josè Miguel (Manuel Bandera) e Bellita Del Campo (Maria Gracia) si caccerà nei guai, dopo aver rinunciato con grande dispiacere alla sua carriera nel mondo del canto e del flamenco. La fanciulla verrà arrestata sotto lo sguardo dei suoi genitori per falsificazione di banconote.

Una Vita, spoiler: la giovane Dominguez smascherata da Emilio

Nelle puntate che il pubblico spagnolo ha avuto modo di seguire lo scorso anno e che occuperanno il piccolo schermo italiano prossimamente, la new entry Cinta Dominguez comincerà ad esibirsi al Cafè Del Duende gestito da Hipolito Pastrana (Pe Sais). La fanciulla, non avendo messo al corrente i suoi genitori del suo lavoro, correrà ai ripari nascondendosi il viso con un ventaglio ogni volta che si esporrà al pubblico con i numeri di flamenco. Inoltre la ragazza per non essere riconosciuta, durante i suoi spettacoli si farà chiamare la dama del mistero. Con il passare dei giorni la figlia di Bellita e Josè Miguel sarà sempre più convinta di voler proseguire la sua attività artistica, soprattutto non appena si parlerà di lei anche sui giornali.

La giovane Dominguez rimarrà ferma nella sua posizione, anche quando Arantxa cercherà di farle cambiare idea. Hipolito Pastrana intanto inizierà a porsi delle domande, ovvero per quale motivo Cinta non ha alcuna intenzione di far scoprire la sua vera identità. Gli strani atteggiamenti della Dominguez desteranno dei sospetti anche ad Emilio Pasamar (Josè Paster), che sarà la prima persona a scoprire della messinscena della giovane.

In seguito Bellita disperata per la distruzione del teatro di Buenos Aires appartenente a lei e Josè, non avrà altra scelta che tornare a cantare. Sfortunatamente nessuno vorrà assumere la Del Campo, nemmeno Pastrana, il datore di lavoro di Cinta. Ad un certo punto quest’ultimo farà un passo indietro, dato che proporrà alla moglie di Josè Miguel di esibirsi nella sua locanda insieme alla dama del mistero.

Cinta, intimorita dall’idea di poter essere smascherata, farà il possibile per rifiutarsi di cantare con la madre. La giovane si renderà conto di non avere più scampo, dopo una performance speciale di Bellita al Cafè Del Duende.

La Del Campo vuole spedire la figlia in collegio, Cinta finisce in prigione

In particolare il Pastrana, senza alcun preavviso, si presenterà nell’abitazione dei Dominguez e non appena si troverà faccia a faccia con Cinta, farà rimanere Josè Miguel e la moglie senza parole. I coniugi Dominguez verranno quindi a conoscenza che dietro la figura della dama del mistero si nasconde loro figlia. La Del Campo, sconvolta per il fatto che Cinta e la domestica Arantxa si siano prese gioco di lei, farà i conti con una crisi di nervi.

Bellita in preda alla furia esigerà che sua figlia continui a studiare per ripagare tutti i sacrifici che hanno fatto lei e suo marito. Cinta nonostante non sarà d’accordo con la drastica decisione della madre si adeguerà alla volontà della stessa, ma prima otterrà il consenso per esibirsi un’ultima volta nel locale di Hipolito. Dopo aver assistito allo spettacolo della consanguinea, i Dominguez non potranno farle i dovuti complimenti. Nello specifico Cinta, il Pastrana, e tutti gli altri dipendenti verranno arrestati dalle autorità. Josè Miguel, quando farà ritorno a casa, farà sapere alla moglie e ad Arantxa che Hipolito, loro figlia, e tutti gli altri collaboratori sono finiti in prigione con l’accusa di contraffazione di banconote.

Per fortuna il Dominguez grazie alle sue conoscenze farà tornare in libertà Cinta in fretta, ma i problemi non saranno ancora finiti. Bellita infatti, pur essendo rimasta sorpresa dalla bravura della consanguinea, sarà sempre più decisa a spedirla in un collegio svizzero.