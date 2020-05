Grandi colpi di scena accadranno prossima settimana a Puente Viejo. Le trame delle puntate de Il Segreto trasmesse dal 25 al 30 maggio, rivelano che Raimundo (Ramon Ibarra) partirà per Malaga, mentre Encarnacion scoprirà che Alicia Urrutia ha una tresca con Matias (Matias Castaneda), tanto da avere una reazione furiosa. Infine Adolfo De Los Vivos confesserà i suoi sentimenti a Marta Solozabal.

Il Segreto, anticipazioni dal 25 al 30 maggio: Raimundo si reca a Malaga

Le anticipazioni della soap opera iberica, in onda da lunedì 25 a sabato 30 maggio su Canale 5, segnalano che Marta convincerà Rosa ad andare all'appuntamento con Adolfo.

A tal proposito, la secondogenita di Ignacio comincerà ad accusare dei problemi psicologici. Nel frattempo, Ramon studierà un'offerta da proporre ad Isabel per l'acquisto della miniera. A tal proposito, un crollo in galleria provocherà il ferimento di un operaio, tanto che Inigo temerà l'inizio di nuovi scioperi per le terribili condizioni di lavoro. Raimundo, invece, si recherà a Malaga con la speranza di ricongiungersi con Francisca, mentre la marchesa userà un prestanome per comprare la villa del Solozabal per conto della Montenegro. Inoltre, la donna si rifiuterà di vendere la sua miniera all'imprenditore. Allo stesso tempo, Dolores presenterà Belen a tutti i paesani dopo l'arrivo di Hipolito a Puente Viejo.

Infine, Matias comincerà ad avere dei rimorsi di coscienza nei confronti di Marcela, nonostante provi una cocente attrazione per Alicia.

Encarnacion prende a schiaffi Alicia dopo aver scoperto la tresca con Matias

Stando agli spoiler de Il Segreto in onda prossima settimana (25-29 maggio), si apprende che un minatore rimarrà ferito, tanto che i suoi colleghi minacceranno di sospendere l'attività nella miniera.

Carolina, intanto, capirà che Adolfo ha lasciato Rosa per un'altra donna dopo aver parlato con Manuela. In seguito, Marta attirerà il De Los Vivos in un posto solitario, dove si farà sorprendere mentre bacia Ramon. Alla fine, la Solozabal si scuserà con il cugino di averlo usato, se quest'ultimo apparisse molto divertito dalla situazione.

All'emporio, Dolores racconterà ad Encarnacion che Alicia e Matias hanno una relazione clandestina. La donna a questo punto affronterà la figlia, tanto da prenderla a schiaffi una volta scoperta la verità dei fatti.

Adolfo dichiara il suo amore a Marta, Dolores arrestata

Adolfo inizierà a frequentare una bisca clandestina per superare i suoi problemi d'amore. Poi, si recherà alla Villa per dichiarare il suo amore a Marta, nonostante l'abbia vista baciare Ramon. Un discorso, che sarà spiato da Rosa nascosta in cima alle scale. Le due sorelle, a questo punto, avranno un duro confronto che incrinerà per sempre il loro rapporto. Nel frattempo, Ignacio continuerà a preparare la partenza per Bilbao, mentre Francisca uscirà all'aperto facendo preoccupare Antonita.

Dolores si recherà in municipio dopo aver salutato Belen, che sarà riportata da Hipolito dalla famiglia di Gracia. A tal proposito, la moglie di Tiburcio sarà arrestata dopo essersi rifiutata di pagare la multa per vendita di sigarette di contrabbando. Infine, Carolina sarà preoccupata per l'assenza di Pablo impegnato nel servizio militare, tanto da chiedere aiuto ad Ignacio.