Un ex indiscussa protagonista della quarta edizione del GF Vip ha catturato l’attenzione dei suoi fan. Si tratta di Serena Enardu, finita nuovamente al centro del gossip per la fine della sua relazione con Pago Settembre.

Nelle ultime ore l’influencer sarda si è così lasciata andare ad un duro sfogo sui social. Attraverso diverse storie pubblicate su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne si è scagliata in particolare contro gli haters che continuano ad attaccarla per il fatto che sponsorizza prodotti di ogni tipo. A detta di numerosi utenti, Serena non starebbe soffrendo per davvero dopo la fine della storia con Pago.

La 43enne esausta di essere riempita di critiche per come ha gestito l’improvvisa rottura con l’ex marito di Miriana Trevisan, ha replicato in un modo deciso e duro: “Continuo a ricevere messaggi in cui mi dite sei triste ma sponsorizzi. Non lo so se a volte collegate il cervello. Devo continuare a lavorare e lo faccio perché non mi piango addosso”.

L’ex tronista di Uomini e Donne, stufa di ricevere delle offese, ha scelto di replicare, spiegando di dover rimanere attiva sul web per lavorare: "Non accetto i vostri insulti, questo proprio non ve lo consento" ha detto Serena in una delle sue storie pubblicate su Instagram. La 43enne ha continuato a sfogarsi sottolineando di dover continuare a crescere suo figlio e di non aver bisogno di dimostrare quanto è forte o fragile.

Sempre alle persone che non perdono l’occasione per diffondere odio, la Enardu ha rivolto la seguente domanda: "Ma voi quando avete dei problemi di famiglia, quando litigate con il vostro compagno, quando vi lasciate, non andate più a lavoro?”. Infine Serena ha lanciato un ultimatum a coloro che non approvano le sue scelte, invitandoli a smettere di seguirla togliendo il ‘segui’.

Deianira Marzano contro l’ex fidanzata di Pago Settembre

A puntare il dito contro Serena Enardu ci ha pensato anche la nota influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha provocato l’ex gieffina dicendole di avere la faccia rifatta e sentenziando che dovrebbe ringraziarla poiché ha ottenuto tanta visibilità per merito suo: “Poi c’è la gente che invece di parlare dei fatti propri e delle loro facce rifatte, parla dei fatti miei” ha replicato la Enardu. Pronta anche la risposta da parte di Deianira: "Dai che anche te la passi tu tra botox e ialuronico. Mi sa che la mia faccina rifatta ti dia fastidio perchè dice cose che si avvicinano molto alla realtà dei fatti".