Finalmente una delle concorrenti più discusse della quarta edizione del GF Vip ha avuto il tanto atteso confronto con un personaggio dello spettacolo, che ha criticato il suo percorso nel reality. Il 3 maggio 2020 Enrica Bonaccorti in collegamento con trasmissione ‘Live Non è la d’Urso, non ha negato di aver espresso un giudizio negativo sull'ex gieffina Antonella Elia. La conduttrice però ci ha tenuto a precisare alla showgirl torinese di non aver gradito la sua aggressività. L’ex presentatrice di ‘Non è la Rai’ pur ammettendo di apprezzare la Elia come artista, ha concluso dicendo di far fatica a capirla.

La sesta finalista del Grande Fratello Vip nonostante ha fatto intuire di aver accettato l’attacco della Bonaccorti, non ha nascosto di essersi dispiaciuta non appena è tornata alla vita di tutti i giorni per aver appreso le sue dichiarazioni.

Enrica Bonaccorti ribadisce di aver giudicato Antonella Elia per il percorso fatto al GF Vip

Antonella Elia, ex concorrente del GF Vip 4 dopo aver concluso l’esperienza nel reality ha speso delle parole non affatto carine nei confronti di Enrica Bonaccorti ai microfoni del settimanale ‘Chi’.

La showgirl torinese in realtà nel corso della sua intervista ha replicato alle critiche ricevute dalla conduttrice, affermando: "Non era affatto materna con me. Le davo fastidio. Ha detto che ero inaffidabile". Nella nuova puntata di ‘Live Non è la d’Urso’ andata in onda su Canale 5 domenica 3 maggio 2020, le due ex colleghe di lavoro hanno avuto la possibilità di confrontarsi. La prima a prendere parola è stata la Bonaccorti, che ci ha tenuto a ribadire di aver giudicato gli atteggiamenti che l’ex valletta di Mike Bongiorno ha avuto al Grande Fratello Vip.

A detta dell’ex presentatrice di ‘Non è la Rai’, le reazioni della fidanzata di Pietro Delle Piane nella casa di Cinecittà sono state troppo esagerate.

La Elia dispiaciuta per le critiche ricevute dall’ex conduttrice di ‘Non è la Rai’

Per concludere Enrica Bonaccorti si è espressa sul fatto che non sarebbe stata materna nei confronti della Elia, alla seguente maniera: “Sono quella che sono. Per certi versi non riesco a capirti, nonostante io ti apprezzi artisticamente”.

A questo punto non si è fatta attendere la risposta dell’ex gieffina, che non ha soltanto fatto sapere alla conduttrice di avere il diritto di dire ciò che pensa di lei, poiché chi partecipa al Grande Fratello Vip si espone al giudizio della gente. Infine, la sesta finalista del programma prodotto da Endemol Shine Italy ha manifestato il suo dispiacere per aver letto le critiche che le ha rivolto il volto storico della tv italiana, pronunciando le testuali parole: “Tra noi non c'è compatibilità caratteriale, perciò non vedi ciò che altre persone per fortuna vedono".