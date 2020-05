Tempesta d'amore è una soap opera tedesca che vanta 16 stagioni con oltre 3000 episodi all'attivo e va in onda, come di consueto, dal lunedì al venerdì alle ore 19:35 su Rete 4.

Gli spoiler della fiction durante la settimana dall'11 al 17 maggio 2020 svelano che Lucy incontrerà il cane Argo che la condurrà verso la darsena dove troverà un milione di euro. Intanto, Tim offrirà a Franzi delle lezioni di equitazione, e alla ragazza tornerà a battere il cuore per il Degen. Inoltre, Michael, pur temendo alcune complicazioni in merito all'operazione a cui dovrà sottoporsi Natascha, continuerà ad ometterle la verità.

Tempesta d'amore: Lucy troverà un milione di euro alla darsena

Le Anticipazioni Tv della soap opera raccontano che il Dr. Borg condurrà Annabelle nello stesso luogo dove aveva meditato di uccidere Denise, ovvero al lago. Al contempo, malgrado Christoph avrebbe dovuto trovarsi al lago per far da supervisore non sarà presente, ed Annabelle coglierà la palla al balzo per riprendere in mano le redini della situazione.

Allo stesso tempo, Tim deciderà di offrire a Franzi delle lezioni gratuite di equitazione ed alla ragazza, che precedentemente aveva deciso di rimanervi solo amica, tornerà a battere il cuore per il Degen.

Successivamente, Werner e Robert assieme al cane Argo si accingeranno alla ricerca dei soldi perduti ma, d'un tratto, l'animale parrà scomparire nel nulla.

Al contempo, Jessica proverà a dare nuovo vigore al menàge amoroso con Henry suggerendogli di frequentare assieme un corso di ballo. Più tardi, Michael, notando la grave ferita alla spalla di Annabelle, deciderà di operarla, sebbene il risveglio sarà condito da una sgradevole sorpresa.

Successivamente, Tim esternerà la sua volontà a Franzi di aprire un polo club, malgrado non sia riuscito a trovare il luogo adatto. A quel punto, alla Schönbauer verrà in mente un'idea suggerendo all'aspirante imprenditore una proprietà perfetta per lo scopo. Inoltre Lucy, mentre si appresterà a fare una passeggiata, incontrerà fortuitamente il cane Argo, il quale la condurrà alla darsena. Giunta sul posto, la donna troverà un milione di euro, somma di denaro persa da Werner qualche tempo prima.

Tempesta d'amore: Tim scopre le menzogne di Christoph e Linda

Le puntate che andranno in onda dall'11 al 17 maggio 2020 della fiction tedesca anticipano che Annabelle continuerà a provocare Christoph, intanto il dott. Borg chiederà alla corte che la custodia del Saalfeld sulla ragazza abbia fine al più presto. Intanto, Tim e Franzi giungeranno al prato rendendosi entrambi conto che il luogo sarebbe perfetto per creare un Polo Club, ma i toni verranno subito smorzati da Henry che dirà al Degen come senza frutteto dei Krummbiegls non potrà coronare il proprio sogno.

Più tardi, Lucy inizierà a pensare a come impiegare l'ingente somma di denaro ritrovata alla darsena, sino a decidere di diventare una donatrice anonima.

Alcune tra le 'sue' generose donazioni, però, non avranno le reazioni che si sarebbe aspettata. Tra i beneficiari che, invece, apprezzeranno inizierà a circolare un nome per le somme devolute da Lucy, ovvero 'l’Angelo di Bichlheim'.

Nel frattempo, in casa Saalfeld si celebrerà una cena festosa atta a consacrare ufficialmente Tim in famiglia, peccato però che lo stesso scoprirà le molteplici bugie che Linda e Christoph gli hanno detto in precedenza.

Infine, Lucy viene a scoprire la vera provenienza del denaro ritrovato, dopo il racconto di Andrè, ed inizierà ad allarmarsi per aver già regalato parte dei soldi di Werner.