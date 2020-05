Non si conoscono quali siano gli obiettivi di Rai 3 per la fascia oraria dell'access prime time, ma in ogni caso si può asserire con certezza che gli ascolti di Un posto al sole Classic non stiano andando affatto bene. La soap opera conta su un numero di affezionati che lo segue in ogni caso, ma va detto che il passaggio dalle puntate inedite alle repliche ha comportato un dimezzamento degli spettatori. L'unico dato vagamente confortante è dato dal fatto che, dopo un declino iniziale che ha portato i numeri a scendere giorno dopo giorno inesorabilmente, i dati si siano assestati poco sotto il milione, anche se il 30 aprile c'è stato un ulteriore abbassamento che ha fatto crollare gli ascolti a quota 745.000.

Va detto però che, in questo particolare caso, il brusco abbassamento è in parte imputabile al cambio di programmazione che, causa concerto del primo maggio, ha portato a dover trasmettere un doppio episodio di Un posto al sole a partire dalle 20:20.

La scelta di mandare in onda la sedicesima stagione

Le motivazioni che hanno spinto la redazione di Un posto al sole a scegliere proprio la stagione del 2012 non sono state mai ben chiarite, in ogni caso stando alle dichiarazioni ufficiali in merito si è trattata di una scelta ben ponderata il cui intento era quello di mantenere una certa continuità narrativa con le storie attuali.

Qualche attore ha anche parlato di problemi tecnici non ben definiti in ogni caso, si è intrapresa una strada che ha volutamente ignorato l'operazione nostalgia a lungo invocata dai fan che avrebbero voluto rivedere la serie sin dalla primissima puntata. Certo nessuno può assicurare che una scelta simile avrebbe assicurato risultati migliori, gli ascolti sarebbero potuti andare meglio così come peggio.

In ogni caso, restando sulla scelta attuale, dopo tre settimane di programmazione si può asserire con certezza che i dati auditel non siano affatto soddisfacenti.

Il crollo di ascolti

Per capire meglio l'entità del calo di ascolti di Un posto al sole, va fatto un paragone con le puntate inedite, nelle ultime settimane di programmazione gli ascolti erano di circa 2 milioni con uno share vicino al 7%, mentre nell'ultima settimana che va dal 27 al 30 aprile gli ascolti sono sempre stati al di sotto del milione con uno share di poco superiore al 3%.

Questo dato risulta quanto mai preoccupante dal momento che Rai tre, in questa particolare fascia oraria, viene superata da Rai 1, Rai 2, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La 7, senza contare che Tv8 si avvicina in modo preoccupante. Un discorso a parte va sicuramente fatto per il dato di giovedì 30 aprile in cui Upas è sceso a 745 mila spettatori. Tale numero risulta davvero preoccupante, anche se – almeno in questo caso – si può imputare un calo fisiologico al fatto che sia andato in onda un doppio episodio. Ad ogni modo, i numeri restano paurosamente bassi.