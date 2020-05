La quarta edizione del GF Vip si è conclusa in modo definitivo da quasi un mese con la vittoria di Paola Di Benedetto, e nonostante ciò i riflettori delle telecamere sono ancora puntati sugli ex concorrenti. Soprattutto al centro del gossip ci sono Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, una coppia nata nella casa più spiata d’Italia. Pur non essendosi ancora riabbracciati a causa dell’emergenza sanitaria, i due ex gieffini sono sempre più convinti di amarsi. In un’intervista concessa questa settimana sull’ultimo numero del magazine ‘Nuovo’, l’influencer siciliana ha fatto sapere di non aver avuto ancora modo di presentare la sua nuova fiamma a sua figlia.

In realtà la 39enne ha fatto chiarezza su un eventuale incontro tra il suo fidanzato e la figlia Nina, rivelando di aver deciso di andarci con i piedi di piombo per non commettere qualche sbaglio.

Paolo Ciavarro non ha ancora conosciuto la figlia di Clizia

Clizia Incoravia e Paolo Ciavarro, ex concorrenti del GF Vip 4 formano una delle coppie più chiacchierate del momento. L’influencer siciliana e il figlio di Eleonora Giorgi si sono conosciuti e innamorati proprio nel famoso Reality Show. L’ex gieffina nel corso della permanenza nella casa di Cinecittà ha sempre sottolineato di andarci cauta con gli uomini che frequenta, poiché sua figlia Nina è ancora molto provata a causa della sua separazione dall’ex marito Francesco Sarcina.

In queste settimane i due ex protagonisti del Grande Fratello Vip hanno più volte dichiarato di non vedere l’ora di potersi ricongiungere, per poter passare finalmente del tempo insieme. Di recente, Clizia si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’. La 39enne ha dichiarato di non aver presentato sua figlia all’assistente di Forum nemmeno tramite le videochiamate, per tutelarla.

Le seguenti sono state le parole pronunciate dall’ex concorrente indiscussa del programma condotto da Alfonso Signorini: “È una situazione molto delicata, bisogna trattarla con rispetto. Non credo a quei rapporti dove i genitori presentano ai figli tutte le persone che cominciano a frequentare”. Per concludere la Incorvaia ha sottolineato che saranno proprio lei e Paolo dopo essersi vissuti, a capire se ci sarà l’incontro con Nina.

La Incorvaia smentisce la sua partecipazione a ‘Temptation Island’ con il nuovo fidanzato

Sempre ai microfoni del magazine diretto da Riccardo Signoretti, l’ex gieffina Clizia ha messo a tacere un’indiscrezione su di lei e Paolo Ciavarro che continua a circolare sul web. In particolare la Incorvaia ha smentito la sua probabile partecipazione alla nuova edizione di ‘Temptation Island’ al fianco del suo fidanzato, affermando: “Assolutamente no. Questa è una follia pura. Non so chi abbia fatto girare queste voci, ma non è proprio nel nostro modo di vivere”. Infine la giovane siciliana ha dimostrato di non avere alcun rancore nei confronti dell’ex marito Francesco Sarcina, nonostante non siano rimasti in buon rapporti.

Oltre ad augurare ogni bene al padre di sua figlia, l’ex concorrente indiscussa del Grande Fratello Vip ha concluso dicendo di sperare che anche lui possa trovare l’amore.