Domenica 17 maggio va in onda su Rai 1 la replica della quinta puntata della Serie TV L'Allieva 2, i cui principali interpreti sono Alessandra Mastronardi nel ruolo di Alice Allevi, Lino Guanciale in quello del dottore Claudio Conforti e Giorgio Marchesi nei panni del pm Sergio Einardi. Domenica scorsa, 10 maggio, la fiction si è aggiudicata la sfida degli ascolti Tv con una media di 4 milioni di spettatori e uno share del 15,4%.

Nei due episodi che andranno in onda il 17 maggio, si assisterà al ritorno di Arthur con una bambina che si scoprirà non essere sua figlia. Inoltre Alice non riuscirà a vincere il concorso per Baltimora a causa delle macchinazioni della collega Erika.

Trama del nono episodio: L'apostolo americano

Nel nono episodio, dal titolo "L'apostolo americano", le cose tra Alice e Claudio sembreranno andare per il meglio, soprattutto in seguito alla decisione di Einardi di allontanarsi dalla ragazza. Intanto l'allieva sarà impegnata nella stesura di una ricerca per un concorso a Baltimora e, dietro suggerimento di Erika, all'ultimo momento cambierà l'argomento del suo studio. La collega, infatti, le dirà che si tratta di una tematica poco convincente perché già ampiamente trattata in passato.

Alice e Claudio saranno impegnati in un caso di omicidio che li porterà nuovamente a lavorare a stretto contatto con il pm Einardi. La vittima si chiamerà Matthew, uno studente americano che è stato ucciso e gettato nel Tevere.

Il ragazzo era solito aiutare i bisognosi che si accampano lungo le rive del fiume. Inizialmente tra i sospettati ci sarà un senzatetto, Ferraioli, il quale proclamerà immediatamente la propria innocenza, dicendo di aver preso soltanto delle coperte dal giovane. Nel corso delle indagini si scoprirà che i responsabili del delitto sono delle persone poco raccomandabili che sfruttavano gli indigenti per degli affari illeciti, e vedevano in Matthew un ostacolo ai loro loschi traffici.

Intanto ci sarà fermento in istituto per il matrimonio tra il Supremo e Ludovica. Si verificherà poi il ritorno di Arthur che avrà con sé una bambina

Trama del decimo episodio: Talento mortale

Il decimo episodio intitolato "Talento mortale" vedrà Alice e Claudio impegnati a fare chiarezza sulla morte di Melania Leandri, un'oboista che lavorava con il famoso compositore Alberto Tavassi.

Tra i principali indiziati ci saranno Olimpia, moglie del musicista, sospettata di aver assassinato la giovane per gelosia dopo aver scoperto che era l'amante del marito.

Nel mirino finirà anche il fonico Corrado Pennisi che in passato era rimasto vittima di un incidente con Melania in seguito al quale non aveva più potuto suonare. Il colpevole però sarà Vinicio Di Girolamo, un altro musicista che ha tolto la vita alla donna perché convinto che Tavassi l'avesse scelta soltanto perché era la sua amante.

Nel frattempo, in istituto giungerà il tempo di svelare il nome del vincitore del concorso per Baltimora e si tratterà di Erika, la quale ha utilizzato proprio l'argomento che Alice ingenuamente aveva scartato dietro suo suggerimento.

Ovviamente la Allevi non sarà affatto contenta del comportamento della collega, la quale però si difenderà dicendo di aver semplicemente sfruttato un'occasione propizia.

Infine emergerà che Arthur non è il padre della bambina: la madre della piccola ha perso la vita in seguito ad un attentato ad Aleppo, mentre il vero papà vive in un centro d'accoglienza in Italia. Einardi riuscirà a rintracciare l'uomo, così Arthur insieme ad Alice potrà recarsi da lui per riportargli la figlia. In questo frangente, i due giovani avranno modo di chiarirsi e di riappacificarsi.