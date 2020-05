Uomini e donne ci regalerà tante emozioni ed esilaranti siparietti grazie al nuovo appuntamento di giovedì 21 maggio 2020 - sempre alle 14:45 sulla rete ammiraglia Mediaset - dove a catalizzare l’attenzione di tutti saranno ancora una volta i due protagonisti assoluti del momento, Gemma Galgani e il suo corteggiatore 26enne Nicola Vivarelli.

Dalle anticipazioni divulgate dal sito ufficiale della trasmissione, Witty Tv, si apprende che sarà messa in onda la nuova esterna della dama torinese e di Vivarelli, che creerà ulteriori malumori e litigi in studio.

U&D, l'esterna di Gemma e Nicola

L’ultima esterna vissuta dalla coppia è stata molto romantica e in pieno stile Titanic, mentre in questa occasione i due si vedranno in un contesto più bucolico, dove passeggeranno mano nella mano, scatenando così nuove polemiche.

Tina continuerà ad avere degli accesi battibecchi con Gemma Galgani, che sarà costretta a sua volta a subire le frecciatine e le battutine irriverenti dell’effervescente opinionista. Nel video delle anticipazioni condiviso da Witty si vedrà Tina Cipollari sostenere che non ci sono prove degli insulti verso la sua acerrima nemica.

La messa in onda dell’esterna di Gemma e Sirius sarà continuamente interrotta dai commenti di Tina Cipollari, che anche in questa occasione non risparmierà le sue battutine al vetriolo.

A commento del nuovo incontro tra Nicola e la torinese, Tina dirà sui due: "La nonna che ha portato il nipotino al parco", per poi rilanciare con parole al limite delle offese, definendo la Galgani una “poveraccia”.

Dopo Gemma, l’ira di Tina si scaglierà anche contro Vivarelli che, nonostante la giovane età, ha dimostrato di tener testa ai suoi attacchi. Ancora un volta Tina tirerà in ballo la madre di Nicola, ma il cavaliere reagirà in modo inaspettato, indispettito dal fatto che l’opinionista debba mettere in mezzo i suoi affetti privati e più cari.

Nuovi scontri tra Tina e Nicola

Mentre Nicola lancerà un avvertimento a Tina Cipollari, cioè quello che in futuro non si dovrà parlare di sua madre, Tina continuerà a non credere alle parole di Nicola e alle sue buone intenzioni nei confronti di Gemma Galgani.

Tina Cipollari dirà ancora una volta che Nicola è un bugiardo.

Sono in tanti, dentro e fuori lo studio, a pensarla come lei, ma Maria sembra invece credere alle buone intenzioni del giovane cavaliere.

Armando Incarnato deluso da Veronica

Giovedì 21 maggio 2020 a Uomini e Donne si parlerà anche di Armando Incarnato che, stando agli spoiler divulgati, racconterà come sta andando con la sua nuova frequentazione, Veronica De Nigris.

La dama però riserverà un colpo basso al cavaliere napoletano, perché accetterà di incontrare tre nuove persone. Una decisione che non piacerà per niente ad Armando.