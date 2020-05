È terminata da poco la messa in onda dell’ultima puntata di Uomini e donne: fra Pamela ed Enzo, al momento, non c’è nessun riavvicinamento e il cavaliere non si è presentato in puntata. La dama, fra le lacrime, ha pertanto dovuto accettare la fine della relazione con l’imprenditore. Giovanna Abate è stata la protagonista della rimanente parte della puntata. La tronista romana ha fatto un confronto con i suoi corteggiatori, Sammy e Alessandro, che hanno discusso. Nella puntata che sarà trasmessa il 21 maggio, invece, verrà mandata in onda la nuova esterna fra Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli, fra i commenti e le frasi di disappunto di Tina Cipollari.

Inoltre, nella puntata verrà fatto un confronto fra una dama che è uscita con tre cavalieri del parterre maschile, suscitando il disappunto di Armando Incarnato, uno degli uomini usciti con la ragazza.

Spoiler della puntata di Uomini e Donne di domani

La puntata del 20 maggio di Uomini e Donne è terminata con il battibecco fra i corteggiatori di Giovanna Abate: Sammy Hassan e Alessandro Graziani. Sul sito internet di Witty Tv, è presente il filmato che mostra alcuni degli argomenti che verranno trattati nella puntata di giovedì 21 maggio. All'inizio del filmato viene fatto vedere qualche spezzone dell'esterna fra Gemma e Sirius, il corteggiatore 26enne della dama torinese. La coppia è all'aperto, in un parco, che passeggia mano nella mano, indossando i guanti.

Il filmato viene stoppato su richiesta di Maria per far parlare Tina Cipollari, che commenta dicendo: "Più che un'esterna sembra la nonna che ha portato il nipotino alle giostre, a giocare al parco".

Nicola Vivarelli visibilmente adirato contro Tina Cipollari, Armando perplesso dopo l'uscita con una dama

L'opinionista di Uomini e donne è una furia e dice alla De Filippi: "Oggi è finita per lei", riferendosi a Gemma. Probabilmente nel corso della puntata ci sarà uno scontro fra Nicola Vivarelli e la Cipollari, in quanto il ragazzo, visibilmente adirato, si è rivolto nei confronti di Tina intimandole di non toccare sua madre.

Non è noto dal filmato cosa possa aver detto l'ex moglie di Kikò Nalli, ma Sirius ha avvertito che nel caso venga fatto in qualche modo un commento su sua mamma diventerebbe una bestia. Il minuto di video presente su Witty termina con Armando che si trova seduto insieme a due uomini del parterre con una dama di fronte. La donna è uscita con i tre cavalieri, suscitando le perplessità del napoletano. Nella puntata che andrà in onda il 21 maggio, i protagonisti saranno quindi gli uomini e le donne del trono over del dating show. Non resta che attendere la puntata di domani per vedere che cosa accadrà.