Maria De Filippi ha trascorso il periodo a casa insieme a Maurizio Costanzo. La conduttrice si è raccontata in un'intervista a VanityFair.it, dove si è parlato di cosa ha letto durante la permanenza forzata a casa, le sue serie tv preferite e ha commentato 'L'Amica Geniale', la fiction Rai scritta dal figlio di Maurizio Costanzo, Saverio.

Le chat di Gemma Galgani

Nel corso dell'intervista, la conduttrice di Uomini e Donne ha risposto a una domanda sulle letture fatte in queste settimane e riguardo ai libri, Maria De Filippi ha detto di averne letti pochi.

La moglie di Maurizio Costanzo ha rivelato di aver passato gran parte del suo tempo a leggere le chat di Gemma. La Galgani infatti è stata protagonista del nuovo format andato in onda negli ultimi giorni su Canale 5. Maria De Filippi ha dovuto selezionare tutto quello che è arrivato alla dama torinese e per lei, vista probabilmente la mole di messaggi ricevuti, non è stata una passeggiata. La conduttrice del dating show ha affermato infatti: "Avevo l'incubo di questa selezione e di questi nickname: me li sono guardata tutti dall'inizio alla fine".

Riguardo al libro del cuore invece, la De Filippi ha detto che è da sempre il Vangelo, non tanto per una questione di Chiesa, ma perché suo padre era molto credente e la domenica, quando la portava a messa, riusciva a seguire solo le letture e le parabole rappresentavano per lei delle storie.

Maria De Filippi e Netflix

Maria De Filippi ha rivelato di avere un abbonamento a Netflix. La conduttrice di Amici ha visto: 'La casa di carta', 'Suits' e 'Sherlock'.

Maurizio Costanzo invece non ama le serie tv in quanto crede che, guardandole, si crei una sorta di dipendenza. In passato Maria è stata una grande fan di 'Grey's anatomy', ma le ultime stagioni l'hanno delusa al punto da aver interrotto la visione tre anni fa. La delusione per questa serie è stata probabilmente causata dalle anticipazioni che la De Filippi ha ammesso di aver letto su internet. Fra le serie tv preferite ha menzionato 'Le regole del delitto perfetto' che ha visto tutta.

Il figlio di Maurizio Saverio Costanzo e il figlio Gabriele

Riguardo a 'L'amica Geniale' di Saverio Costanzo, figlio di suo marito Maurizio, Maria De Filippi ha rivelato di aver ricevuto il copione del primo episodio in anteprima, per avere un suo giudizio. Saverio era molto preoccupato soprattutto per i dialoghi in dialetto napoletano. Maria l'ha confortato e ha espresso un'opinione positiva. Costanzo, che arrivava dal cinema, si trovava ad affrontare una nuova sfida con una fiction televisiva, ma ha trovato l'appoggio della De Filippi. In merito al figlio di suo marito, Maria nell'intervista ha detto: "Lui è molto bravo, ci mette la stessa passione di suo padre".

Riguardo a suo figlio Gabriele invece, la De Filippi ha detto che da qualche tempo lavora con lei a Witty, potrebbe sembrare un raccomandato, ma gli è stata data un'opportunità. Maria ha detto: "Riconosce l'adulazione dalla verità, è una cosa che gli ho insegnato fin da piccolo, visto che io la detesto. Alcune cose le ha prese da me. L'indolenza, invece, l'ha presa dal padre."