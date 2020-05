L'Allieva 2 sta collezionando successi di ascolti in serie nelle repliche che stanno andando in onda ogni domenica sera su Rai 1. Come noto, non si è riusciti ancora a terminare le riprese de L'Allieva 3 per lo stop a tutti i set cinematografici nell'ambito delle norme di contenimento di diffusione del contagio, ma le anticipazioni su cosa avverà nella terza serie continuano a essere presenti e suscitare interesse. La terza stagione in lavorazione potrebbe essere l'ultima, ma mai dire mai in queste situazioni.

Lino Guanciale, protagonista della serie principale insieme ad Alessandra Mastronardi, aveva dichiarato di avere anche altri progetti in programma. Tra le novità, ne L'Allieva 3, ci saranno invece l'arrivo di Sergio Assisi che vestirà i panni del fratello di Claudio e di Antonia Liskova, nuova direttrice dell'istituto di medicina legale.

L’Allieva 3: Riprese rimandate, si attende di potere tornare sul set

Non è ancora certo e programmato quando Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale e Giorgio Marchesi potranno ritornare sul set.

Mastronardi e Guanciale, nelle scorse settimane, hanno evidenziato il grande desiderio di riprendere il lavoro dove era stato interrotto, visto anche che il settore dello spettacolo coinvolge migliaia di persone e ha grande voglia di ripartire. Intanto, a quel che si è appreso, nelle puntate de L'Allieva 3, il Pm Sergio Einardi ci dovrebbe essere solamente nelle primissime puntate ma non sarà al fianco di Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale per tutta la stagione.

Il personaggio Giorgio Marchesi, quindi, dovrebbe lasciare la strada spianata a Claudio Conforti per conquistare il cuore di Alice Allevi. L'attore dovrebbe essere impegnato in una tournèe teatrale di Mine Vaganti tratto dal film di Ozpetek. Ma i condizionali, soprattutto in questo periodo, sono d'obbligo. Non ci dovrebbe essere nemmeno il personaggio del professor Paul Malcomess, che è stato intepretato da Tullio Solenghi, come nemmeno sui figlio, Arthur Malcomess, che era intepretato da Dario Aita.

Alessandra Mastronardi: “L'Allieva per me è una serie speciale'

Alessandra Mastronardi ha poi parlato de L'Allieva 3 nel corso di una intervista alla rivista DipiùTv. Ha raccontato della felicità di vivere una nuova esperienza professionale insieme a Lino Guanciale. Ha detto che recitare con Lino è un grande piacere e che nelle due stagioni di lavoro effettuate insieme si è creato un gran bel rapporto e un'intesa perfetta anche al di fuori del lavoro. La Mastronardi ha sottolineato che “ora ci basta uno sguardo per capirci al volo".

Resta ora solo da vedere quali saranno le evoluzioni dei loro personaggi.