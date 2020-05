Una delle coppie più seguite dell'ultimo anno, quella formata da Serena Enardu e Pago, si è detta ufficialmente addio per la seconda volta. Dopo la brusca e sofferta rottura a Temptation Island, i due si erano riavvicinati durante l'esperienza del cantante al Grande Fratello Vip e sembravano aver ritrovato l'equilibrio. In questi giorni, però, è arrivata la notizia ufficiale che Serena e Pacifico Settembre si sono nuovamente lasciati e questa volta in modo definitivo. A prendere parola è stato Pago, che in un'intervista per il settimanale 'Chi', ha svelato quello che è successo realmente e si è concesso un lungo sfogo pieno di amarezza.

Pago si sfoga dopo la rottura con Serena

Pago è stato intervistato dal settimanale 'Chi' di Alfonso Signorini e ha deciso di parlare finalmente della seconda rottura con Serena Enardu. In molti attendevano una sua reazione sui social network, che non è arrivata, ma le parole del cantante durante l'intervista sono state davvero molto dure. 'È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più avere fiducia in lei' ha spiegato Pago, che ha aggiunto di essersi di nuovo ritrovato senza una casa, una macchina e senza di lei. Sembra davvero un tuffo nel passato, perché il dolore di Pago è lo stesso di qualche mese fa, anche se questa volta sembra esserci una forte consapevolezza che le cose non potranno mai più essere come prima.

Il cantante ha sottolineato che Serena lo ha fatto di nuovo stare molto male, e questa volta è imperdonabile.

La grande sofferenza di Pago

Pago, questa volta, non riesce a contenere il suo dolore per quello che è successo con Serena Enardu. Ha deciso di non entrare nei dettagli, per il momento, ma sente di essere tornato a qualche mese fa, quando tutto tra di loro andava nel peggiore dei modi.

La ripresa di questo periodo è stata solo un'illusione e ora il cantante non riesce ancora a parlarne. 'Serena di fiducia non può parlare. Lei non sa nemmeno cosa sia la fiducia, né ieri né oggi' ha spiegato Pago, sottolineando che entrerà nei dettagli quando si sentirà pronto per farlo. Al momento è ancora troppo scosso per quello che è successo e ha deciso di ripartire da se stesso e dalla sua famiglia.

Serena Enardu contro l'ex fidanzato

Se Pago ha deciso di tenere per sé i suoi sentimenti in questo momento così difficile, Serena sembra aver avuto un disperato bisogno di buttare tutto fuori e di mettere al corrente i fan di quello che è accaduto. La ragazza accusa il cantante di non aver avuto fiducia in lei e di aver rifiutato di intraprendere insieme un percorso psicologico. Scrive apertamente che per lei è finita definitivamente e che non ha nessuna intenzione di continuare stare male o sentirsi in colpa per gli errori che ha commesso.