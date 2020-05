Pamela Prati ha rilasciato un'intervista a DiLei. A circa un anno di distanza dalla vicenda Mark Caltagirone, la showgirl il 21 maggio approderà in libreria con la sua autobiografia intitolata "Come una carezza".

Durante l'intervista ha spiegato, tra le altre cose, che ha trascorso la quarantena dedicandosi soprattutto alla cucina, e ha svelato che le piacerebbe molto condurre una trasmissione dedicata alle donne.

I progetti di Pamela Prati: il libro autobiografico e la Tv

"Come una carezza", il testo autobiografico di Pamela Prati, si sofferma principalmente sull'amore. Oltre ad essere concentrata su questo progetto tutto nuovo per lei, la showgirl sarda ha confidato che le piacerebbe molto condurre un programma televisivo tutto suo e dedicato alle donne, allo scopo di trasmettere loro il messaggio che nella vita ci si può sempre rialzare.

Prima che scattasse il lockdown, l'ex primadonna del Bagaglino è stata ospite della trasmissione Guess My-Age in onda su Tv8 e presentata da Enrico Papi. La ballerina ha detto a DiLei di essersi trovata molto bene in quel contesto, sia perché il conduttore è un suo amico, sia perché ha potuto sentire intorno a sé l'affetto del pubblico: "Era tempo che non sentivo quegli applausi, quelle carezze - ha rivelato - Gli applausi sono tutte carezze. Sono stata molto felice".

Durante la quarantena Pamela Prati si è divertita ai fornelli

Pamela Prati è da sempre una grande appassionata di cucina. E così, durante l'isolamento domiciliare scattato per l'emergenza sanitaria, ha potuto trascorrere un po' di tempo cimentandosi nella preparazione di alcuni manicaretti: "Quando cucino e mi metto a tavola - ha sottolineato - per me è come se mi mettessi a tavola con tutti".

La cucina, dunque, la aiuta a sentirsi meno sola. Nel corso dell'intervista ha svelato che di recente sui social ha riscosso un certo successo un piatto basato su fragole, aceto balsamico, avocado e gamberetti. Ha aggiunto che quando ci si mette ai fornelli è necessario avere un bel po' di fantasia, e che nel suddetto piatto ha scelto di mettere in evidenza i colori dell'Italia.

D'altronde, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip non ha nascosto di sentirsi "molto italiana" e che per le sue ricette utilizza ingredienti semplici e prodotti italiani come spaghetti, pomodori freschi e basilico. Fra i suoi cavalli di battaglia c'è il ragù.

Le foto del passato e i consigli di bellezza di Pamela Prati

In questi ultimi tempi, Pamela Prati ha postato su Instagram diversi scatti risalenti a qualche anno fa. Durante l'intervista ha spiegato che ciò è dovuto al fatto che durante la permanenza forzata in casa ha potuto recuperare alcune fotografie del passato. Ad esempio, ha pubblicato uno scatto di quando era una diciottenne: "Quando ero ragazza sembravo più grande - ha evidenziato - oggi sembro più piccola".

La showgirl ha spiegato che prendersi cura di sé è una forma di amore. È importante mangiare bene, disinfettare tutto con attenzione, tenere in ordine i capelli e indossare mascherine fai-da-te in casa. Inoltre ha dichiarato che si deve sempre cercare di imparare a fare le cose da soli: ad esempio, lei ha provveduto in completa autonomia a farsi una tinta naturale.

Infine ha consigliato di mangiare frutta di stagione e verdura per tenersi in forma.

La mancanza degli affetti e il legame con il mare

Pamela Prati ha svelato che durante la quarantena le è mancato molto l'affetto dei suoi cari ma anche il mare. Adora, infatti, poter "correre a piedi nudi in spiaggia".

Parlando della sua autobiografia, l'ex modella ha dichiarato che si tratta di un libro che parla fondamentalmente d'amore, perché: "Di amore ci si può ammalare come è successo a me".