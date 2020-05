Il Grande Fratello Vip è terminato da diverse settimane, ma i riflettori continuano ad essere puntati sugli ex concorrenti di quest'ultima edizione. In particolare, le ultime notizie riguardano Clizia Incorvaia e il suo fidanzato Paolo Ciavarro. La loro storia è nata all'interno della casa più spiata d'Italia ma, terminato il programma, si sono dovuti separare. La causa di questo loro allontanamento fisico è proprio l'emergenza sanitaria che sta interessando il nostro Paese.

Clizia Incorvaia rivela che non ha ancora fatto l'amore con Paolo

Clizia e Paolo si sono visti costretti a separarsi proprio quando avrebbero potuto vivere la loro storia d'amore in totale libertà, lontani dagli occhi indiscreti delle telecamere.

Dentro la casa del Grande Fratello, infatti, hanno dovuto porre un freno alla loro passione, trovando molta difficoltà nel trattenersi.

La Incorvaia, in un' intervista rilasciata a Novella 2000, parla proprio della difficoltà che entrambi hanno trovato nel vivere la loro relazione davanti alle telecamere. Ammette, infatti, che all'interno della casa non si sono mai lasciati andare completamente, anche se dalla produzione gli era stato comunicato che, nel caso ci fosse stato qualcosa di fisico tra loro, le immagini non sarebbero mai andate in onda. Ciononostante, i due non se la sono sentiti di abbandonarsi completamente alla passione, anche se il desiderio è sempre stato forte. Infatti, Clizia rivela che loro due non hanno mai fatto l'amore.

La distanza tra Clizia e Paolo fa aumentare la passione

Nell'intervista, l'ex gieffina parla anche di come sta vivendo il suo rapporto con Ciavarro fuori dalla casa più spiata d'Italia. La Incorvaia racconta che si sentono molto spesso al telefono, soprattutto di notte. Durante le loro lunghissime telefonate, scherzano molto e si prendono in giro a vicenda.

Lei, ironizzando, lo chiama "pariolino" e "principino", perchè si comporta proprio come un principe. Inoltre, si diverte prendendo le foto di Paolo dal suo profilo Instagram e modificandole in modo tale da fargli assumere un'aria un po' meno aristocratica. Anche Ciavarro, dal canto suo, si diverte a prenderla in giro.

Parlando della loro separazione fisica, Clizia afferma che questa loro momentanea distanza fa aumentare la passione e crescere il desiderio. Nell'intervista afferma: 'Un destino strano: sembra separarci, invece ci unisce. Perché a unirci è tutto'. Clizia e Paolo hanno molta voglia di rivedersi per poter stare insieme e per poter vivere in totale libertà il loro amore. In questa situazione così surreale, sono molto fiduciosi e sono convinti che molto presto potranno rivedersi e stare insieme.