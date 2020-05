Proseguono le appassionanti vicende di una delle soap più seguite e amate d'Italia, "Una vita". Alcuni spoiler provenienti dalla Spagna ci suggeriscono che nelle prossime puntate, che verranno trasmesse in Italia, la protagonista assoluta di tutte le vicende più salienti di calle Acacias sarà Genoveva Salmeron, la nuova moglie di Samuel Alday. Dopo non essere stata accolta nel migliore dei modi dai suoi vicini di casa, la nuova signora Alday si inimicherà la famiglia Palacios, ideando una truffa ai loro danni che spingerà Lolita a schiaffeggiarla in pubblico.

Genoveva ritorna ad Acacias

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che il tutto avrà inizio dopo la morte di Samuel Alday, ucciso dagli uomini dell'ex amante di Genoveva, Cristobal, nel corso di un agguato.

Subito dopo il decesso del marito, la Salmeron scomparirà da calle Acacias per poi riapparire diverso tempo dopo insieme al suo nuovo compagno, Alfredo Bryce. Sarà proprio in quell'occasione che Genoveva inizierà a mostrare al pubblico il suo lato peggiore diventando in breve tempo la nuova dark lady indiscussa della soap. La donna, infatti, ritornerà in città per attuare i suoi piani di vendetta nei confronti dei vicini che non l'hanno mai veramente accettata, guardandola sempre dall'alto in basso e trattandola spesso come una persona poco degna di stare insieme a loro.

Antonito si lascia truffare da Genoveva

Subito dopo il suo ritorno ad Acacias, Genoveva inizierà i suoi piani di vendetta ideando una truffa per rovinare finanziariamente i Palacios.

In particolar modo la donna si concentrerà su Antonito, la sua prima vittima. Genoveva, infatti, circuirà il Palacios e lo indurrà a firmare un contratto: l'uomo verserà tutti i suoi risparmi su un conto corrente situato in una misteriosa banca americana. Poco dopo, Antonito capirà l'inganno ma ormai sarà troppo tardi per rimediare all'errore compiuto.

Nel frattempo, Lolita si renderà conto della leggerezza del marito e si arrabbierà moltissimo con lui e con la vedova di Samuel. La donna, infatti, resasi conto che l'autrice della truffa è Genoveva, deciderà di affrontarla in strada davanti a tutti i loro vicini di casa. Durante lo scontro, la Casado schiaffeggerà pesantemente la Salmeron, insultandola e accusandola davanti a tutti di aver rubato tutti i risparmi della sua famiglia.

Fatto ciò, la moglie di Antonito si allontanerà lasciando Genoveva fra gli insulti di tutti gli altri presenti alla scena. Saranno molte, infatti, le persone che insulteranno la Salmeron per strada accusandola di aver ideato un piano senza pietà nei confronti dei Palacios, colpevoli secondo lei di non aver fatto nulla per evitare la morte violenta di Samuel.