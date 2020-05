Paola Di Benedetto è intervenuta ai microfoni di Radio Radio per un'intervista con Giada Di Miceli. Nel programma radiofonico 'Non succederà più', la vincitrice del GF Vip 4 ha annunciato di essere pronta per la convivenza con Federico Rossi. Inoltre ha parlato dell'esperienza vissuta nella casa più spiata d'Italia. Infine ha fatto chiarezza sulla breve frequentazione con Francesco Monte.

Il rapporto con i suoi ex coinquilini

Nella chiacchierata con Giada Di Miceli, la modella vicentina ha raccontato di non essersi offesa per le frasi pronunciate da Fernanda Lessa e Clizia Incorvaia in una diretta Instagram, dove la definivano una 'pianta grassa'.

In merito alla vicinanza con Paolo Ciavarro, la Di Benedetto ha precisato che la Incorvaia non deve essere gelosa.

L'ex gieffina ha ammesso che è normale stringere un legame particolare con un concorrente, quando un reality sta per giungere al termine. Su Paolo Ciavarro, la vincitrice del Grande Fratello Vip ha detto: "Lo considero un mio amico".

Il futuro di Paola e Federico

Archiviata l'esperienza al Grande Fratello Vip 4, la conduttrice radiofonica ha voluto vederci chiaro sul rapporto di Paola Di Benedetto e Federico Rossi.

I due giovani sono separati da molto tempo. Prima per la partecipazione di Paola al reality-show, poi per via dell'emergenza sanitaria. La modella vicentina a Radio Radio ha cercato di vedere il lato positivo di questo periodo delicato: "È stata una prova di maturità ed è stata superata a pieni voti".

L'ex Madre Natura ha poi rivelato a Giada Di Miceli di pensare alla convivenza: "È arrivata l'ora". La Di Benedetto ha aggiunto che già in autunno vorrebbe iniziare a contattare qualche agenzia immobiliare per cercare casa. Tuttavia ha precisato: "Se faremo questo passo, sicuramente lo saprete".

Infine la 25enne ha dichiarato che ancora non sa quando potrà vedere Federico Rossi per via dell'impossibilità di lasciare la propria regione di residenza.

Paola ha ribadito a 'Non succederà più' che, appena sarà possibile, raggiungerà il suo fidanzato.

Il flirt con Francesco Monte

Prima di concludere l'intervista radiofonica, la conduttrice ha chiesto a Paola Di Benedetto alcune informazioni sul flirt passato con Francesco Monte. La vicentina ha spiegato che in un reality come l'Isola dei Famosi, dove ha conosciuto Monte, è normale avvicinarsi ad una persona compatibile.

Una volta tornata alla vita reale, però, ha dovuto capire delle cose su quella storia.

Paola si è detta sicura che quella storia non sarebbe mai durata. Sebbene i due ex naufraghi si siano lasciati con qualche strascico di polemica, Paola ha ammesso che rifarebbe tutto perché la vita è una sola e non avrebbe senso odiare. Su Francesco Monte, l'ex gieffina ha detto: "Mi ha lasciato qualcosa".

La storia con Federico Rossi invece non è stata una rivincita per Paola, ma la scoperta dell'amore.