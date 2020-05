Ci sono ancora tanti dubbi e poche certezze sul futuro di molti programmi Tv: la più famosa autrice di U&D, Raffaella Mennoia, ha rilasciato dichiarazioni interessanti all'ultimo numero del magazine ufficiale del dating-show Mediaset. La collaboratrice di Maria De Filippi, dunque, non ha saputo dare informazioni sicure né sul finale di stagione del format pomeridiano di Canale 5 né sull'inizio della nuova edizione di Temptation Island, per la quale sono stati già scelti gran parte dei membri del cast.

Le parole della Mennoia sul finale di stagione di U&D

Quando finirà U&D? Se fino a pochi giorni fa sembra fosse certo che da venerdì 5 giugno il dating-show sarebbe andato in vacanza per i successivi tre mesi d'estate, ora alcune dichiarazioni di un addetto ai lavori rimescolano le carte in tavola.

Il magazine ufficiale della trasmissione Mediaset, infatti, ha intervistato Raffaella Mennoia che, interpellata sul periodo che stiamo vivendo e sul finale della stagione attualmente in onda, si è detta incerta.

Al giornalista che le ha chiesto quando il programma pomeridiano di Canale 5 saluterà il suo pubblico, dandogli appuntamento a settembre con una nuova edizione, l'autrice ha risposto: "Per il momento non posso dire nulla. Non è stato deciso se la fine sarà posticipata o se avverrà in modo tradizionale".

Il membro della redazione, inoltre, ha parlato della formula che sta andando in onda (ovvero Trono Classico e Trono Over insieme) ed ha affermato di non sapere fino a quando sarà così. Nessun accenno, inoltre, è stato fatto ai tre tronisti che condividevano con Giovanna Abate la versione "giovani" di U&D: di Carlo Pietropoli, Sara Shaimi e Daniele Dal Moro sembra si siano perse le tracce.

U&D sta per andare in vacanza, Temptation Island in arrivo

Raffaella Mennoia è anche autrice di un altro programma molto amato dal pubblico di Canale 5: Temptation Island, sia nella sua versione Nip che in quella Vip.

Sebbene non si siano mai fermati i provini per il cast dell'edizione che è prevista per il mese di giugno (i palinsesti Mediaset hanno collocato il reality nella prima serata di giovedì), ci sono pochissime certezze su quando e con che meccanismo il format andrà in onda.

La collaboratrice di Maria De Filippi, interpellata di recente sulla trasmissione che permette ad alcune coppie di testare il loro sentimento, ha fatto sapere: "Non abbiamo mai smesso di lavorare a questo, abbiamo fatto i casting anche se modalità differenti rispetto al solito".

"Abbiamo già selezionato delle coppie e i single, per cui da parte nostra c'è l'intenzione di farvi compagnia nei mesi estivi", ha aggiunto il membro della redazione.

La delicata situazione che sta vivendo tutta Italia soprattutto in ambito sanitario, però, non permette attualmente di sapere con sicurezza se e quando Temptation Island inizierà: "Stiamo aspettando per capire quando il tutto sarà possibile".

Il commento di Raffaella ai 'Damellis', coppia nata a U&D

Un'altra interessante risposta che la Mennoia ha dato al magazine ufficiale di U&D che l'ha intervistata per il numero che è uscito venerdì 22 maggio, è quella sul chiacchierato ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

L'autrice, che ormai quattro anni fa ha visto nascere l'amore tra i "Damellis" davanti alle telecamere (la coppia ha festeggiato il suo quarto anniversario lo scorso 20 maggio), ha fatto sapere a riguardo: "Ribadisco la mia felicità per loro, perché so che sono legati da un sentimento sincero e profondo.

In passato si sono fatti del male e gli ho consigliato di non commettere più gli stessi errori".