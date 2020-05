La frequentazione in corso tra Gemma e "Sirius" a U&D, sembra non convincere davvero nessuno: anche Giorgio Manetti, ex fidanzato della Galgani, ha commentato con parole dure la conoscenza tra la dama del Trono Over e il 26enne Nicola. Il "Gabbiano", in particolare, ha fatto sapere alla rivista "Nuovo Tv" che secondo lui la torinese starebbe prendendo in giro tutto il pubblico e che lui è stato l'unico a non cercare visibilità su Canale 5.

Il commento di Giorgio al nuovo 'amore' di Gemma a U&D

Gemma Galgani sembra essere molto interessata a "Sirius", il ragazzo che ha conosciuto in chat durante la versione virtuale di U&D.

Oggi che stanno cominciando ad uscire insieme (sempre mantenendo le dovute distanze di sicurezza), la dama del Trono Over si mostra tanto gelosa dell'ufficiale di Marina, arrivando addirittura a puntare il dito contro chiunque osi avvicinarsi a lui.

A non credere al sentimento che sarebbe nato tra Nicola Vivarelli e la torinese, che ha 44 anni in più di lui, sono in moltissimi: un famoso ex fidanzato della protagonista assoluta del dating-show, per esempio, ha espresso tutte le sue perplessità in una recente intervista.

A "Nuovo Tv" che gli ha chiesto di dire la sua sul flirt che starebbe nascendo tra Gemma e "Sirius", Giorgio Manetti ha fatto sapere: "Lei non può prendere in giro il pubblico e mettere così in discussione la sua dignità".

Il "Gabbiano" si è anche interrogato sulla partecipazione più che decennale della Galgani al dating-show di Canale 5, che proprio in questo periodo la vede "amoreggiare" a distanza con uno che potrebbe essere suo nipote: "Possibile che sia ancora lì a fare le moine con un 26enne?".

Pareri negativi sull'ultimo flirt di Gemma a U&D

Giorgio non è l'unico a pensare che Gemma stia cedendo alla corte di un ragazzo che non ambisce al suo cuore ma alla lucetta rossa della telecamere: la stragrande maggioranza del pubblico di U&D non crede a questo rapporto e alla possibilità che sbocci un sentimento tra due persone che hanno ben 44 anni di differenza.

"Sarebbe davvero drammatico se lei pensasse di riuscire in questo. Ora è famosa e i corteggiatori si mostrano interessati a lei per poter vivere di luce riflessa", ha aggiunto Manetti sulle pagine della rivista di Gossip che l'ha intervistato a pochi giorni dalla messa in onda su Canale 5 delle esterne romantiche tra la Galgani e "Sirius".

Giorgio difende il suo amore per Gemma a U&D

Dopo aver criticato il nuovo giovane amore di Gemma, Giorgio ci ha tenuto a fare un'importante precisazione sul suo passato nella trasmissione di Maria De Filippi.

"L'unico stupido a non essere stato con lei per sfruttarla e avere popolarità, sono stato io", ha fatto sapere Manetti non molto tempo fa.

Il "Gabbiano", dunque, rivendica la sincerità del suoi sentimenti nei confronti della Galgani che, seppure risalgano ad un periodo lontano molti anni, non avrebbero avuto nulla a che vedere con la voglia di apparire e di emergere sul piccolo schermo.

Oggi, però, l'ex cavaliere del Trono Over è felice accanto a Caterina, una signora con la quale fa coppia fissa da quando ha decido di abbandonare spontaneamente il dating-show soprattutto in seguito ai pesanti attacchi che riceveva ogni settimana dall'opinionista Gianni Sperti.

Chissà come reagirà la dama torinese a quest'ennesima intervista "al veleno" che il suo ex compagno ha rilasciato ad una rivista di gossip. Non è la prima volta, infatti, che Giorgio si espone sui media per contestare l'operato di Gemma in televisione, ovvero dove l'ha conosciuta attorno al 2014 e dove ha vissuto con lei una tormentata relazione durata circa otto mesi.