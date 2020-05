Valentina Autiero potrebbe non essere l'unica dama di U&D a provare un interesse per il giovane "Sirius": le anticipazioni della puntata che andrà in onda il 20 maggio, infatti, informano il pubblico che il bel Nicola farà un ballo con un'altra storica protagonista della trasmissione. Dopo che scoprirà che l'ex Enzo Capo non si è presentato in studio per confrontarsi con lei, Pamela Barretta cederà allo sconforto e a consolarla con un ballo lento sarà proprio il corteggiatore di Gemma Galgani.

Un ballo inaspettato per Sirius a U&D il 20 maggio

La frequentazione in corso tra Gemma e "Sirius", sembra essere messa a dura prova sin da subito: dopo che Valentina Autiero ha palesato l'interesse che nutre nei confronti del giovane corteggiatore di U&D, tra poche ore toccherà ad un'altra dama del Trono Over intromettersi in questo contestato rapporto.

Sul web, infatti, stanno circolando delle inaspettate anticipazioni sulla puntata del dating-show che andrà in onda mercoledì 20 maggio, quella che vedrà anche il ritorno in studio di Sammy Hassan e Alessandro Graziani per Giovanna Abate.

Prima di occuparsi del Trono Classico, però, Maria De Filippi tornerà su uno degli argomenti più discussi delle ultime settimane: la turbolenta rottura tra Pamela Barretta ed Enzo Capo.

Dopo essersi confrontati più di due volte sulle ragioni che hanno causato la loro separazione, la dama e il cavaliere sono stati invitati nuovamente dalla redazione per provare a risolvere i loro problemi, ma uno di loro ha preferito non accettare.

Pamela e Nicola si conoscono davanti a Gemma a U&D

Quando scoprirà che Enzo non si è presentato alla registrazione in corso perché non ha più intenzione di ricucire il loro rapporto, Pamela scoppierà a piangere davanti a tutti.

A provare a far tornare il sorriso alla bella pugliese, però, ci pensare un insospettabile: "Sirius".

Sul web, infatti, sta circolando una foto della puntata odierna di U&D dove si vede la Barretta fare un ballo con Nicola Vivarelli, il giovanissimo ufficiale di Marina che sta conoscendo Gemma Galgani da qualche settimana a questa parte.

Il ragazzo, stando alle anticipazioni che impazzano a pocheore dalla messa in onda del dating-show, dirà che non gli piace vedere una donna piangere, perciò ha deciso di invitare la dama a fare un lento.

Chissà come reagirà la gelosissima protagonista del Trono Over al gentile gesto che il suo spasimante farà per un'altra che, per giunta, è molto più giovane di lei e di nuovo single.

Le liti dei corteggiatori di Giovanna oggi, 20 maggio, a U&D

Il ballo tra "Sirius" e la bella Pamela Barretta, però, non sarà l'unico spunto di discussione che offrirà la puntata odierna di Uomini e donne.

Le anticipazioni che ha fornito ieri Witty Tv, infatti, informano i telespettatori che Giovanna Abate sarà protagonista di un acceso confronto a tre con ben due suoi storici corteggiatori. Sammy Hassan tornerà in studio dopo settimane e Alessandro Graziani accetterà la richiesta della tronista di dare un'altra possibilità al loro rapporto.

Tra i due ragazzi, però, non mancheranno le liti e le frecciatine davanti alla perplessa romana che, stando alle ultime indiscrezioni, non dovrebbe essere lontana dalla scelta finale.

Notizia di poche ore fa, infatti, è che il dating-show di Maria De Filippi andrà in onda ancora per qualche settimana e saluterà il suo pubblico venerdì 5 giugno, dandogli appuntamento a settembre prossimo.

Manca poco, dunque, alla conclusione del percorso di Giovanna, l'unica protagonista del Trono Classico alla quale è stata data la possibilità di portare a termine l'avventura alla ricerca dell'anima gemella.