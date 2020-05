Raffaella Mennoia è stata protagonista di un'intervista per il magazine di Uomini e donne. Nell'intervista in primis l'autrice del dating-show di Canale 5 ha spiegato come mai il nuovo format sia ripreso da Giovanna Abate e Gemma Galgani. Inoltre la Mennoia ha parlato del futuro del programma e delle sorti di Temptation Island.

Il braccio destro di Maria De Filippi ha confidato che è stata una cosa sconvolgente dover interrompere il programma da un giorno all'altro. In un secondo momento la redazione ha deciso di reinventarsi per salvare lo stipendio di tantissime persone.

Giovanna e Gemma: 'Non sono qui per fare business'

Nei giorni scorsi, Uomini e Donne è stato investito da alcune polemiche. Scendendo nel dettaglio, uno dei corteggiatori di Sara ha accusato la redazione di avere messo in disparte gli altri troni. Nell'intervista per il magazine del dating-show, Raffaella Mennoia ha spiegato come mai la redazione abbia deciso di ripartire dalle conoscenze di Gemma Galgani e Giovanna Abate. La storica autrice ha speso delle parole al miele nei confronti delle due donne: "Credono fortemente nell'amore. Desiderano con tutte loro stesse che nasca un sentimento all'interno di questo contesto".

Infine ai detrattori delle due protagoniste, Raffaella Mennoia ha risposto in modo netto: "Sono autentiche, non sono qui per fare business".

Per quanto riguarda le conoscenze relative a Gemma e Giovanna, la Mennoia ha parlato di Nicola Vivarelli e Alchimista. A proposito di quest'ultimo, l'autrice del dating-show ha assicurato che dietro la maschera di Salvador Salì non si nasconde alcun 'Quasimodo'. Al contrario l'ex compagna di Jack Vanore ha precisato che il gesto di Alchimista è da apprezzare visto che non cerca visibilità.

Il futuro di Uomini e Donne e Temptation Island

Per quanto riguarda il futuro di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia non ha saputo dare molte indicazioni. Al momento la redazione si sta attenendo ai vari decreti emanati dal Presidente del Consiglio. Dunque, non è chiaro se a settembre il dating-show riprenderà nel vecchio format oppure no.

Tuttavia la Mennoia si è augurata con tutta se stessa che l'emergenzia si sia arrestata.

Nell'intervista al magazine di Uomini e Donne, la giovane ha strizzato anche un occhio al programma cult dell'estate di Canale 5. In merito a Temptation Island, Raffaella Mennoia ha confessato che la redazione non ha mai smesso di lavorare. Alcune coppie e alcuni single sarebbero già stati inseriti nel cast. Insomma, da parte dello staff di Canale 5 c'è tutta l'intenzione di tenere compagnia ai telespettatori durante la stagione estiva.

Dal ritorno di fiamma dei 'Damellis' a Leonardo Greco

Prima di concludere l'intervista con il magazine di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia ha parlato del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante.

La storica autrice del programma ha confessato che aveva ricevuto già una telefonata da parte dell'influencer, per essere aggiornata del riavvicinamento. La Mennoia ancora una volta ha ribadito la sua felicità sul reunion della coppia. Inoltre ha augurato ai 'Damellis' di non commettere più gli errori del passato.

Infine l'ex compagna di Jack Vanore ha speso delle parole al miele per Leonardo Greco. Il braccio destro di Maria De Filippi ha spiegato di essere molto legata all'ex tronista: "Leonardo è stato con noi tanto tempo e ci legano tanti bei ricordi". Appena ricevuta la notizia che Greco avesse contratto l'infezione da Coronavirus la redazione ha fatto sentire la sua vicinanza al giovane.

Tuttavia Raffaella Mennoia ha precisato che avrebbe fatto lo stesso anche con altri ex protagonisti di Uomini e Donne.