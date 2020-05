Giulia D'Urso ha rotto il silenzio sul percorso di Giovanna Abate a Uomini e donne. La fidanzata di Giulio Raselli ha spiegato come mai non risponde alle domande che riguardano la tronista romana. Senza troppi peli sulla lingua, Giulia ha dichiarato che è stata una sua scelta, poiché c'è sempre chi fraintende il suo pensiero.

Come è ormai noto, Giulia è uscita dal dating show di Canale 5 con Giulio Raselli. Il tronista originario di Valenza ha preferito la D'Urso proprio a Giovanna Abate. Le registrazioni del programma prima dell'emergenza sanitaria avevano evidenziato un certo astio da parte della 25enne nei confronti della coppia.

Oggi, invece, i rapporti tra Giulia, Giulio e Giovanna sarebbero molti più distesi.

Giulia ha scelto di non commentare il trono di Giovanna

Da quando Giovanna Abate è salita sul trono di Uomini e Donne, moltissimi telespettatori hanno chiesto a Giulia D'Urso cosa ne pensasse del percorso della sua ex rivale in amore.

Fino ad oggi, la diretta interessata aveva preferito glissare sulle numerose domande. Di fronte all'ennesima domanda di una fan su Giovanna Abate, la fidanzata di Giulio Raselli ha spiegato la sua posizione: "Non è che non rispondo per cattiveria o per chissà quale motivo. Semplicemente evito l'argomento".

L'ex corteggiatrice del dating-show di Canale 5 ha ammesso di seguire il programma, compreso il trono della 25enne romana.

Poi, ha affermato di non provare nessuna antipatia verso la Abate: "Ogni volta che esprimo un parere positivo o negativo, mi espongo in qualche modo. C'è sempre qualcuno che fraintende o capisce male". Dunque, Giulia D'Urso ha scelto di sua spontanea volontà di non commentare il percorso della sua ex rivale.

Lo sfogo di Giulio Raselli

Nelle scorse ore anche Giulio Raselli ha attivato la funzione domande su Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne, nel rispondere alla domanda di un fan, ha mostrato un lato inedito di sé.

Scendendo nel dettaglio, la domanda diceva come non sopportasse Giulio nella vita. Il giovane – senza troppi peli sulla lingua – si è scagliato contro tutte quelle persone che pensano sempre di avere in tasca la soluzione: "I tuttologi sono una brutta specie".

Secondo Raselli, molte persone pretendono di sapere qualsiasi cosa in ogni tipo di settore: a tutte quelle persone, l'ex tronista ha ricordato che non basta pensare di essere nati con la soluzione in tasca. Al contrario, una persona dovrebbe sempre affidarsi a chi è esperto in un determinato settore, perché solamente così si può crescere nella vita.

Infine, Giulio Raselli ha confessato che la relazione con Giuia D'Urso prosegue a gonfie vele. I due convivono a Valenza e l'ex tronista sogna una famiglia con la sua fidanzata.