La conoscenza tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sta spaccando il pubblico di Uomini e donne. Nelle scorse ore Sabrina Martinengo sulla pagina di Witty Tv ha espresso un commento positivo sulla dama piemontese. Secondo l'ex protagonista di Temptation Island non si può giudicare il percorso della 70enne, perché nessuno sa cosa prova dentro di sé Gemma.

Moltissimi utenti non credono a Nicola Vivarelli alias Sirius, soprattutto per la grande differnza d'età con Gemma. In molti, comprese alcune ex fidanzate del 26enne, sono convinti che il giovane stia solo fingendo. Lo scopo del Vivarelli sarebbe quello di trovare visibilità.

Il commento della Martinengo

Sabrina Martinengo lo scorso anno si è trovata più o meno nella stessa situazione di Gemma Galgani. La giovane durante Temptation Island Vip era andata in crisi con il suo fidanzato per via del rapporto instaurato con Giulio Raselli.

Nella giornata di giovedì 21 maggio, la compagna di Nicola Tedde ha difeso Gemma Galgani sotto un post pubblicato da Witty Tv. Sabrina si è rivolta a tutti i detrattori della 70enne: "Sono sbigottita nel leggere più volte la parola vergognosa verso Gemma". Secondo l'ex protagonista di Temptation Island i telespettatori dovrebbero prendersela con chi sta approfittando delle debolezze della piemontese. Quest'ultima parte di commento potrebbe essere una probabile frecciatina a Nicola Vivarelli.

Prima di concludere il suo pensiero la Martinengo ha confessato che, se potesse porterebbe via Gemma Galgani dagli studi del dating-show.

'Non si può fingere sulle emozioni'

Al commento di Sabrina Martinengo, una fan ha sottolineato che Gemma è pur sempre una donna matura e dunque dovrebbe sapere ciò che sta facendo.

Ancora una volta l'ex dama di Uomini e Donne è sempre irremovibile. Sabrina ha dichiarato che non si può affatto giudicare ciò che non si vede, ma gli occhi sono fatti per osservare. Sulla scia di quanto affermato la Martinengo ha scritto: "Si può fingere su tante cose, ma non sulle emozioni".

Poco dopo la compagna di Nicola Tedde ha proseguito: "I miei occhi vedono una donna che sta credendo, sognando e tanto altro".

Al contrario Sabrina Martinengo è sembrata avere la sua idea nei confronti di Nicola Vivarelli. Secondo l'ex dama del Trono Over di Uomini e Donne è una cosa crudele approfittare delle debolezze degli altri. Ricordiamo che anche Maria De Filippi ha cercato di preparare Gemma Galgani ad un'eventuale delusione. Sirius invece, continua imperterrito a difendersi dagli attacchi dei suoi detrattori e ogni volta ribadisce il suo interesse verso la dama piemontese. Lo stesso Nicola ha spiegato che la 70enne ha delle qualità che le sue ex non hanno mai avuto.