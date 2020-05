Nicola Vivarelli ha rilasciato un'intervista a Uomini e donne magazine nella quale ha parlato degli ultimi avvenimenti accaduti nel dating show di Maria De Filippi: ha raccontato il suo rapporto con Gemma Galgani e il no categorico a un ipotetico corteggiamento nei confronti di Valentina Autiero.

Nicola Vivarelli ha detto che non è ancora nato l'amore con Gemma: 'Siamo l’uno nei pensieri dell’altra'

Nicola ha iniziato un corteggiamento nei confronti di Gemma durante le puntate andate in onda nelle scorse settimane, nelle quali la Galgani ha scambiato messaggi in chat con uomini interessati a lei.

Vivarelli aveva scelto come nickname 'Sirius' e aveva dichiarato di avere 26 anni, cosa che è risultata vera quando il ragazzo si è presentato in televisione per la prima volta. La dama torinese è stata subito affascinata dal ragazzo, nonostante gli oltre quaranta anni di differenza di età. Sirius ha dichiarato: "Ogni tanto Gemma si lascia contagiare da forti provocazioni fatte da altre persone", riferendosi ai numerosi scontri che ci sono in ogni trasmissione, soprattutto con Tina Cipollari, ma Nicola ha detto di non trovare debole la Galgani. Vivarelli ha aggiunto che Gemma in questo periodo è stressata dai ripetuti attacchi fuori luogo fatti nei suoi confronti. Sul rapporto con la Galgani ha detto: "Siamo l’uno nei pensieri dell’altra", ma non è ancora nato l'amore.

Nicola ha parlato del 'no' dato a Valentina Autiero

Nicola Vivarelli è sempre più convinto della scelta che ha preso, intraprendendo un corteggiamento nei confronti della dama torinese, nonostante i dubbi degli opinionisti, del parterre e del pubblico a casa. Valentina Autiero, dopo aver criticato la scelta del modello ventiseienne di corteggiare una donna molto più grande di lui, ha manifestato un interesse nei confronti del ragazzo, arrivando a chiedergli il numero di telefono.

Sirius, dal canto suo, ha sempre detto di essere andato in trasmissionne per corteggiare Gemma, pertanto ha rifiutato il suo numero. Valentina, dopo il secco 'no' ricevuto da Nicola e, sentendosi delusa per non vedere ricambiato l'interesse, si è sfogata in trasmissione, non riuscendo a trattenere le lacrime.

Nel corso dell'intervista, alla domanda su una possibile frequentazione con la Autiero, Vivarelli ha rimarcato il 'no' dato nella trasmsissione: "Assolutamente no. Non corteggerei Gemma se mi piacesse una personalità come la sua". Pertanto, al momento, Nicola è interessato solo alla Galgani. Al momento, la conoscenza fra il giovane modello e la dama torinese sembra procedere a gonfie vele e Gemma sembrerebbe già innamorata.