Sara Soldati è stata protagonista di un'intervista per la rivista Vero. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 è tornata a parlare del presunto flirt non ricambiato con Andrea Denver. La giovane ha precisato di non essere mai stata interessata al suo ex coinquilino ed in un certo senso ha dato la colpa ai meccanismi televisivi.

Tutto è cominciato da una clip mandata in onda su Sara Soldati, mentre si trovava nella casa di Cinecittà. La giovane aveva confidato a Paola Di Benedetto, Asia Valente e Antonella Elia di provare una certa simpatia per il modello italo-americano.

Ancora oggi quel video è disponibile negli archivi Mediaset, ma la diretta interessata si è sentita in dovere di smentire.

Le ultime dichiarazioni dell'ex gieffina

Interpellata dal settimanale Vero, Sara Soldati ha fatto chiarezza su Andrea Denver. La giovane senza troppi giri di parole ha sostenuto il contrario di quanto è stato detto in questi mesi: "In televisivione basta fare un apprezzamento che si trasforma in amore platonico".

L'ex gieffina ha ribadito che Andrea è un ragazzo bellissimo ma non solo per il suo aspetto fisico: "Mi ha colpito di più la sua sensibilità, la sua generosità e la sua educazione." Secondo Sara, è difficile trovare le qualità del suo ex coinquilino in un ragazzo di 28 anni.

Poco dopo la Soldati ha aggiunto nell'intervista: "Mai detto di essere coinvolta".

L'ex concorrente della casa più spiata d'Italia ha confidato di avere molto rispetto per la fidanzata del modello italo-americano. Sara infatti ha dichiarat, che Andrea Denver potrebbe essere interessante non solo in una relazione ma anche in altre circostanze.

Andrea e Sara sono rimasti amici dopo il GF Vip

Una volta fatta chiarezza sulla sua posizione, Sara Soldati ha rivelato alla rivista Vero di essere rimasta in ottimi rapporti con il suo ex coinquilino.

Tra la Soldati e Andrea Denver tutt'ora c'è una bella amicizia, tanto che l'ex gieffina ha dichiarato di aver sentito il modello la mattina dopo la finale del reality-show. Sara ha confidato di essere un'estimatrice dell'amicizia tra uomo e donna senza malizie. La stessa ex gieffina ha rivelato di avere molti amici maschi.

Infine, prima di concludere il capitolo legato ad Denver, Sara Soldati ha dichiarato: "Andrea è una persona che stimo e considero un amico".

Inoltre i due nella casa hanno scoperto di avere molti amici in comune e di aver frequentato gli stessi luoghi nello stesso periodo, ma senza conoscersi.

Dunque, anche se Sara Soldi all'interno della casa più spiata d'Italia aveva dimostrato un certo interesse per suo ex coinquilino ora sembra aver cambiato idea, in effetti non c'è nulla di male nel fare un passo indietro.