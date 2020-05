Con la consueta schiettezza Heather Parisi si è soffermata sull'emergenza sanitaria che ha travolto il mondo nel video messaggio trasmesso nel corso della puntata del 2 maggio di Verissimo. La showgirl americana da tempo si è è trasferita a Hong Kong e nel corso di queste delicate settimane di quarantena ha raccontato via Twitter la sua personale esperienza, evidenziando come il Paese dell'Estremo Oriente sia tra quelli che hanno fronteggiato meglio la pandemia da Coronavirus senza applicare il lockdown.

"Il segreto? Monitoraggio, efficienza governativa e tanto senso civico", ha cinguettato la ballerina. Nel corso dell'intervento odierno, la Parisi ha sottolineato che nulla tornerà come prima dopo quanto accaduto in questi mesi. "Il mondo è cambiato per sempre, la vita non sarà più la stessa. Da oggi in poi la regola da seguire sarà quella della distanza sociale", ha affermato la cantante originaria di Los Angeles.

Heather Parisi: 'Da oggi in poi bisognerà seguire la regola della distanza sociale'

Speranza ma anche tanta preoccupazione nelle parole pronunciate da Heather Parisi in occasione del video messaggio trasmesso nel corso della puntata di questo pomeriggio di Verissimo. "Per me non è facile parlare in un video ed è ancora più difficile farlo in questo momento quando nel mondo c'è tanta sofferenza e tanto dolore", ha esordito l'americana che ha precisato di aver seguito da Hong Kong con tanta preoccupazione quanto sta accadendo nei due paesi che ha più a cuore: gli Stati Uniti, dove è nata, e l'Italia.

"Forse qualcuno si aspetta da me slogan del tipo ce la faremo o torneremo meglio di prima", ha aggiunto la showgirl che, senza fare giri di parole, ha sottolineato che il mondo si troverà ad affrontare tempi durissimi sia dal punto di vista economico che per quanto concerne la vita sociale. "Il mondo non tornerà mai più come prima".

'Per il bene comune ci verrà chiesto anche di rinunciare alle nostre libertà'

Senza mezze misure, Heather Parisi ha spiegato che per ritornare alle proprie abitudini ed alla vita del passato bisognerà attendere diverso tempo. "D'ora in avanti fare vita sociale non sarà più possibile", ha affermato l'americana di Los Angeles puntualizzando che per andare al cinema, viaggiare per il mondo o andare a prendere un caffè con gli amici sarà necessario aspettare a lungo.

"La regola d'ora in avanti sarà il social distancing che vuol dire stare lontani gli uni dagli altri ed in nome del bene comune ci verrà chiesto anche di rinunciare alla nostra libertà", ha riferito la Parisi.

"Teniamo bene a mente che tutto quello che ci viene chiesto oggi non deve valere per sempre", ha aggiunto la showgirl che ha chiuso il suo video messaggio con l'invito a restare al sicuro e ad indossare la mascherina.