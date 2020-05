Sara Affi Fella è nota soprattutto per lo scandalo scoppiato a Uomini e donne. L'ex tronista continuava a frequentare l'ex fidanzato Nicola Panico pur mantenendo ben stretto il suo trono. Un tradimento nei confronti della trasmissione e del ragazzo che aveva scelto, Luigi Mastroianni. Dopo questo scandalo ha vissuto un momento di profonda crisi, ma ha deciso di andare avanti e ha nuovamente trovato l'amore. Ora aspetta un figlio dal suo compagno Francesco Fedato, che come professione fa il calciatore. Nicola Panico ha voluto esprimere la sua opinione riguardo la gravidanza della sua ex fidanzata.

Nicola Panico parla della gravidanza di Sara Affi Fella

Nonostante lo scandalo di cui è stata protagonista a Uomini e Donne, Sara Affi Fella ha ancora tantissimi follower che seguono le sue avventure quotidiane. Da quando ha dato il lieto annuncio di aspettare un bambino, molti utenti si sono chiesti cosa potesse pensare l'ex fidanzato Nicola Panico di questo grande evento. Alcuni di loro non hanno perso tempo e sono corsi sul profilo Instagram del ragazzo per chiedergli in modo diretto un parere, che è arrivato immediatamente. Tra i due c'è stata una storia davvero molto lunga e tormentata. Se il primo amore non si scorda mai, possiamo dire con assoluta certezza che ad oggi entrambi sembrano aver voltato pagina.

Sara lo dimostra quotidianamente, mostrando con grande orgoglio il suo pancione e la realizzazione di una nuova famiglia. Panico sembra essere sempre più distaccato dalla sua ex fidanzata.

L'opinione del calciatore sulla dolce attesa della ex

L'annuncio di Sara Affi Fella è ovviamente arrivato anche al suo ex fidanzato, che ha ricevuto tantissime domande riguardo questo lieto evento.

Nicola Panico alla fine ha deciso di rispondere ai fan e di dare la sua modesta opinione riguardo questo nuovo ed importante capitolo della vita della sua ex fidanzata. 'Sono contento quando una persona aspetta un bambino, ma ho altro a cui pensare' ha ammesso apertamente Panico, dopo le tante richieste dei suoi follower.

Il calciatore, però, ha deciso di spendere anche delle buone parole, sottolineando che si sente sempre felice quando una persona aspetta un bambino. Una risposta distaccata e molto equilibrata. Il ragazzo non è caduto nel rischio di andare contro la sua ex e non ha fatto l'errore di rilasciare dichiarazioni completamente sbagliate in un momento come questo. Maturità e distacco oppure semplice strategia?

La distanza tra Nicola e Sara

In realtà Nicola Panico è stato semplicemente sincero, visto che tra lui e Sara le strade si sono divise da tanto tempo. Sara si è innamorata del suo compagno Francesco, mentre Nicola sta condividendo la sua vita con una ragazza di nome Francesca, che è lontana dal mondo dello spettacolo.

Entrambi sono andati avanti e la loro relazione è ormai un lontano ricordo. Panico ha risposto con educazione alle tante domande dei fan, ribadendo il concetto di avere altro a cui pensare e di essere ormai totalmente distaccato.