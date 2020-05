Le avventure della soap televisiva iberica Il Segreto continuano ad essere travolgenti. Nelle puntate in programmazione su Canale 5 la settimana prossima, Matias Castaneda, non appena in paese inizieranno a circolare delle brutte voci su di lui, si mostrerà pentito. In particolare il nipote di Raimundo comincerà a rendersi conto di star assumendo dei comportamenti sbagliati con la consorte Marcela Del Molino e la figlia Camelia.

Dolores invece disposta a tutto per non pagare la multa ricevuta per aver venduto tabacco senza avere la licenza, scatenerà la sua rabbia contro Mauricio e il capitano Huertas.

Purtroppo la pettegola di Puente Viejo pagherà a caro prezzo per la sua sfuriata, visto che farà i conti con la giustizia.

Il Segreto, trame: Raimundo lascia Puente Viejo, Matias pentito

Negli episodi che i telespettatori italiani potranno vedere da lunedì 25 a sabato 30 maggio 2020, Marta riuscirà a convincere Rosa a non incontrare Adolfo. La giovane Solozabal, dopo aver accettato il consiglio della sorella, farà preoccupare tutti i suoi familiari poiché entrerà in depressione. Intanto Ramon deciderà di fare una proposta ad Isabel per poter acquistare la miniera. Purtroppo a causa di uno scavo un operaio rimarrà ferito, mentre il caposquadra Inigo temerà che a breve ci sarà un altro sciopero.

Nel contempo Raimundo se ne andrà nuovamente via da Puente Viejo, ma questa volta sarà diretto a Malaga con la speranza di ricongiungersi con Francisca. La marchesa de Los Visos, oltre a voler comprare la villa di Ignacio per conto della Montenegro, rifiuterà l'offerta di Ramon. Quest’ultimo farà sentire in imbarazzo Isabel e Ignacio per alcune cose dette.

Successivamente Dolores, contenta di aver riabbracciato la nipote Belen, la presenterà a tutti gli abitanti del quartiere. Matias, anche se sarà sempre più attratto da Alicia, inizierà ad essere assalito dai sensi di colpa nei confronti della moglie Marcela e della piccola Camelia. Carolina scopre da Manuela che Adolfo ha posto fine alla relazione con Rosa a causa di una misteriosa donna.

Encarnacion schiaffeggia la figlia, Antonita preoccupata a causa di Francisca

In seguito Marta si farà sorprendere appositamente dal fratello di Tomas mentre si scambierà un bacio con Ramon: quest’ultimo crederà di poter avere un futuro al fianco della cugina. Nonostante la sorella di Carolina e Rosa gli diranno di essersi servito di lui soltanto per far ingelosire il figlio di Isabel, il Solozabal non demorderà visto che sarà convinto che prima o poi la fanciulla diventerà la sua fidanzata. Dolores farà sapere ad Encarnacion che Matias ha intrapreso una tresca extraconiugale con Alicia. Adolfo, dopo aver cominciato a frequentare una bisca clandestina, si presenterà a La Casona per dichiarare il suo amore a Marta, e chiederle per quale motivo si è gettata tra le braccia di Ramon.

Il discorso del de Los Visos verrà ascoltato anche da Rosa.

Nel frattempo Encarnacion, non appena Alicia ammetterà di essere l’amante del Castaneda, non ci penserà due volte a schiaffeggiarla. Ignacio continuerà ad organizzare il suo trasferimento a Bilbao, mentre Francisca farà allarmare Antonita quando lascerà il padiglione de La Habana all'improvviso.

Marta ammette a Rosa di aver baciato Adolfo, Dolores nei guai

Marta, messa alle strette da Rosa, non avrà altra scelta che confermare alla sorella di aver baciato Adolfo. Alicia, non appena Matias prenderà le distanze da lei, sospetterà che non abbia buttato nel fiume le armi che doveva trasportare per conto dei rivoltosi. Mentre Hipolito riporterà la figlia Belen dai familiari della sua defunta moglie, Dolores non vorrà pagare per nessun motivo la multa per la vendita illegale di tabacco.

Tomas salverà Adolfo da un losco individuo intenzionato a picchiarlo, invece Ramon farà sapere ad Ignacio che Rosa e Marta hanno avuto una discussione. Quest’ultima tranquillizzerà il padre, quando le chiederà delle spiegazioni su ciò che è accaduto tra lei e sua sorella. Carolina, dopo aver ricevuto una lettera di Pablo, si rivolgerà al genitore.

Intanto Dolores su tutte le furie per essere stata multata si presenterà al municipio e verrà arrestata per aver offeso il sindaco Mauricio e il capitano Huertas. I fratelli de Los Visos faranno fatica a concentrarsi sul lavoro. Ignacio darà avvio ad una festa per dare l’ultimo saluto ai suoi dipendenti, e Rosa coglierà l’occasione al volo per recarsi a La Habana e sedurre Adolfo.