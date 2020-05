Domenica 3 maggio ritorna l'appuntamento televisivo su Rai 2 con Fabio Fazio. Serata, come sempre di questi tempi, ricca di informazione ma non mancheranno nemmeno i momenti di intrattenimento. Su tutti attesa per l'esibizione di Cesare Cremonini. Alle 19.40 e alle 21, rispettivamente con Che tempo che farà e Che tempo che fa, ci sarà un'altra puntata con tanti collegamenti per fare il punto sull'emergenza sanitaria in Italia e nel mondo. Insieme a Fabio Fazio ci saranno poi come al solito l'intervento comico di Luciana Littizzetto e la presenza di Gigi Marzullo, di Nino Frassica, Mago Forest e Filippa Lagerback.

Che tempo che fa, presenti il ministro Franceschini e il Governatore della Campania De Luca

In collegamento con il programma di Fabio Fazio ci sarà il premio Nobel per la Pace Denis Mukwege a capo della task force contro il Covid-19 creata dal governo congolese. Il premio Nobel, che dirige una struttura specializzata per curare le vittime di abusi e violenze sessuali, oggi si occupa anche della cura dei malati e del contenimento della diffusione del contagio nel suo Paese. Il Nobel per la Pace nel 2018 gli è stato assegnato con l'attivista originaria dell'Iraq Nadia Murad per l'impegno profuso a mettere fine all'uso della violenza sessuale come arma nelle guerre.

Collegamenti poi per approfondire le tematiche legate alla pandemia. Ci sarà il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Dario Franceschini col quale si farà il punto su un settore che al momento è in fortissima difficoltà e con una estate in vista sulla quale non è facile fare previsioni. Poi ancora il Presidente della Regione Calabria Vincenzo De Luca e la Presidente della Regione Calabieia Jole Santelli.

E ancora il vescovo di Pinerolo Monsignor Derio Olivero, il commissario straordinario del Governo per l'emergenza Domenico Arcuri e i virologi Roberto Burioni e Guido Silvestri. Burioni, come d'abitudine, risponderà anche alle domande dei telespettatori che si possono inviare per e mail al programma. Ci saranno poi Fausto Baldanti, direttore di Virologia molecolare dell'ospedale di Pavia e Lino Enrico Stoppani presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi con il quale si farà il punto su un altro settore messo a dura prova dall'emergenza sanitaria.

Che tempo che fa, intrattenimento con Cremonini e Gassmann

La puntata non sarà però solo incentrata sui temi legati al Coronavirus. Ci saranno anche spazi dedicati a musica, cultura e comicità. Ci saranno Riccardo Chailly, direttore del Teatro alla Scala, l’attore Alessandro Gassmann con il figlio, il musicista Leo Gassmann e Enrico Brignano con il suo intervento comico da casa. Molto atteso infine è il collegamento con Cesare Cremonini, sempre molto amato dal pubblico, che farà una speciale esibizione dal vivo dalla sua abitazione.