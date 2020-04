Andrea Iannone ha concesso un'intervista al settimanale Oggi. Il pilota motociclistico ha confidato che nonostante la storia storia d'amore con Belen Rodriguez prima e con Giulia De Lellis dopo siano giunte al termine, non nutre alcun rancore per nessuna delle due ex fidanzate.

Durante l'intervista Andrea Iannone ha detto la sua sull'allontanamento dalla MotoGp. Sebbene lo sportivo sia stato squalificato per 18 mesi, il tribunale sportivo ha riconosciuto l'assunzione accidentale di sostanze dopanti.

Il 30enne di Vasto ha dichiarato: "Mollare? E' qualcosa che non riesco a pensare. Sono fiducioso nella giustizia. Io sono tranquillo, perché le persone innocenti non possono che esserlo". Poi Andrea Iannone ha espresso il suo desiderio più grande: "Sogno di mettermi il casco, risalire sulla mia Aprilia e sfrecciare lungo il circuito".

Iannone parla delle sue ex fidanzate

Durante l'intervista alla rivista di Gossip Oggi, Andrea Iannone ha parlato anche delle storie d'amore naufragate con Giulia De Lellis e con Belen Rodriguez.

Ricordiamo che l'influencer italiana è tornata con Andrea Damante, mentre la showgirl argentina con il marito Stefano De Martino.

Il pilota a tal proposito ha affermato di avere il cuore puro e di essere fedele a sé stesso. Per quanto riguarda i rapporti con le sue ex, Andrea ha aggiunto: "Posso solo dire che non rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe".

Sebbene Iannone ha poi aggiunto quella che potrebbe essere interpretata anche come una frecciatina: "Non era e non è semplice starmi accanto, se non si ha una certa maturità".

Il pilota ha anche affermato: "Tutto può cambiare in un secondo. Il valore delle persone che ti stanno a fianco lo misuri solo quando non è semplice starti accanto. Oggi le priorità sono la mia famiglia e la mia moto".

Il futuro di Andrea potrebbe essere Cristina Buccino

Negli ultimi giorni intanto il gossip è tornato prepotentemente ad inseguire Andrea Iannone. Stando a quanto riportato da Very Inutile People, il pilota della MotoGp potrebbe avere ritrovato la serenità con la 34enne Cristina Buccino.

Secondo il portale di cronaca rosa Cristina starebbe passando questo periodo a Lugano nella villa di Iannone. Al momento però non ci sono conferme in tal senso: i due diretti interessati hanno preferito la via del silenzio, ma non è escluso che presto facciano chiarezza sulla loro situazione sentimentale.